Tensiuni diplomatice: Ambasadorul polonez, convocat la MAE rus

Ministerul rus de Externe a anunţat, miercuri, convocarea ambasadorului polonez, pentru a oferi explicaţii în legătură cu acuzaţiile iniţiale referitoare la explozia produsă în sud-estul Poloniei.

"Ambasadorul Poloniei a fost convocat la Ministerul rus al Afacerilor Externe", a declarat miercuri după-amiază Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a instituţiei, citată de cotidianul Le Figaro.

Conform publicaţiei Rzeczpospolita, Ministerul de Externe de la Moscova a publicat un comunicat în care denunţă "acuzaţii false" vehiculate iniţial privind implicarea armatei ruse în incidentul balistic produs marţi în sud-estul Poloniei. Moscova observă că, deşi Ministerul rus al Apărării a negat imediat implicarea în incidentul din Polonia, au circulat informaţii "false", iar NATO a convocat o reuniune de urgenţă, ceea ce se înscrie în "campania antirusă" asociată războiului din Ucraina.

Guvernul de la Varşovia a anunţat în cursul nopţii de marţi spre miercuri că în localitatea Przewodów a căzut o rachetă "de fabricaţie rusă", iar ambasadorul Rusiei a fost convocat ulterior pentru explicaţii. Miercuri dimineaţă, președintele Andrzej Duda a declarat că nu există indicii că incidentul produs marţi ar fi un atac intenționat asupra Poloniei.

Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a afirmat miercuri după-amiază că explozia probabil a fost cauzată de tentativa armatei ucrainene de a intercepta o rachetă a Rusiei. "Materialele colectate de serviciile noastre şi furnizate de aliaţii noştri indică, cel mai probabil, că explozia din Przewodów, în estul Poloniei, a fost cauzată de doborârea şi distrugerea unei rachete ruse. Forţele ucrainene, care contracarau un atac masiv al Rusiei, au lansat rachete pentru doborârea unor rachete ruse. Există multe indicii că una dintre aceste rachete a căzut pe teritoriul Poloniei fără intenţia vreunia dintre părţi", a afirmat Mateusz Morawiecki, citat de postul de televiziune CNN.

Ca reacţie la incidentul din Polonia, secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a organizat miercuri dimineaţă o reuniune de urgenţă cu ambasadorii statelor membre NATO. După reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de ambasadori, Stoltenberg a declarat că incidentul din Polonia probabil a fost cauzat de căderea unei rachete antiaeriene ucrainene. "Analiza noastră preliminară sugerează că incidentul probabil a fost cauzat de o rachetă antiaeriană ucraineană lansată pentru apărarea teritoriului ucrainean de atacuri ruse cu rachete de croazieră", a declarat Stoltenberg.

Un oficial american a declarat, sub protecţia anonimatului, că armata ucraineană a transmis Statelor Unite şi altor naţiuni aliate că a încercat să intercepteze o rachetă rusă în intervalul şi în apropierea zonei din sud-estul Poloniei unde s-a produs incidentul. Deocamdată, nu s-a stabilit cu certitudine dacă vreuna dintre rachetele lansate de sistemele antibalistice ucrainene a căzut în Polonia. Însă armata ucraineană a transmis aceste informaţii pentru a ajuta autorităţile militare americane care evaluează incidentul. Rugat să comenteze informaţiile, un purtător de cuvânt al Pentagonului a făcut referire la afirmaţiile preşedintelui Joseph Biden. "Este improbabil, din punctul de vedere al traiectoriei, ca racheta să fi fost lansată din Rusia. Dar vom vedea", a declarat preşedintele SUA.

Doi oameni au murit în explozia produsă marţi în localitatea Przewodów, situată în sud-estul Poloniei, în apropierea frontierei cu Ucraina. Un oficial de rang înalt din cadrul serviciilor secrete americane afirma imediat după incident, sub protecţia anonimatului, pentru agenţia The Associated Press, că explozia era rezultatul căderii în mod accidental a unei rachete ruse pe teritoriul Poloniei. Rusia a efectuat bombardamente masive marţi în Ucraina, inclusiv în zone situate în vestul ţării, în apropierea frontierei cu Polonia.

Ministerul rus al Apărării a negat informaţiile potrivit cărora rachete ale armatei ruse ar fi căzut pe teritoriul Poloniei, denunţând o "provocare" menită să amplifice conflictul din Ucraina.