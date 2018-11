Tensiuni la graniţa dintre Mexic şi SUA, unde mexicani şi migranţi s-au adunat încercând să ajungă în Statele Unite. SUA a trimis mii de soldați la blocaj

Tensiuni la graniţa dintre Mexic şi SUA, unde mexicani şi migranţi s-au adunat încercând să ajungă în Statele Unite.

Având puţine bunuri iar mulţi dintre ei ducându-şi în braţe copiii, migranţii au plecat de la un stadion de baseball din oraşul de graniţă Tijuana, unde se stabiliseră temporar. În jur de 6.000 de migranţi, care au călătorit prin Mexic în ultimele săptămâni, se află acum în interiorul stadionului.

Ei au ajuns la graniţa Chaparral, din care se poate trece în San Diego, California şi au declarat că vor aştepta până când pot cere azil, în ciuda măsurilor SUA de a securiza graniţa.

„Suntem deja disperaţi, noaptea trecută a plouat şi ne-am udat toţi. Nu mai este loc. Suntem toţi bolnavi. Copiii mei sunt răciţi ... şi nimeni nu a venit să ne ajute”, a declarat David, un migrant din Honduras.

Graniţa San Ysidro către San Diego, una dintre cele mai aglomerate din lume, a fost închisă temporar joi după-amiază pentru ca oficialii americani să facă un exerciţiu militar.

US Homeland Security reinforces border with Mexico as migrant caravans arrive pic.twitter.com/lONMdPwvqt