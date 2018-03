Tentativă de asasinat împotriva premierului palestinian în Fâşia Gaza: 7 victime / FOTO&VIDEO

Şapte persoane au fost rănite marţi dimineaţă în Fâşia Gaza într-o explozie produsă la trecerea coloanei de autovehicule în care se afla prim-ministrul Autorităţii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Rami Hamdallah şi şeful serviciului de informaţii palestinian, Majid Faraj, care se afla de asemenea în coloană, sunt teferi, a precizat pentru AFP o sursă de securitate din cadrul delegaţiei.

Cauza exploziei nu este cunoscută deocamdată.

Hamadallah, care îşi are birourile în Cisiordania, se afla în Gaza pentru inaugurarea unei uzine de tratare a apelor uzate. O transmisiune televizată l-a arătat pe Hamadallah nevătămat, participând la evenimentul programat.

Another picture showing one of the convoy's cars damaged after the IED attack #Gaza pic.twitter.com/G2uRY13dQU — Michael A. Horowitz (@michaelh992) 13 martie 2018

A video of the aftermath of the attack against Palestinian PM Rami Hamidullah #Gaza pic.twitter.com/E8uk1AsTd2 — Michael A. Horowitz (@michaelh992) 13 martie 2018