Teodor 'Tedi' Emi, ATAC SPECTACULOS la Eduard Irimia: S-a îngrășat necontrolat pe spatele unor sportivi onești

Teodor Tedi Emi, luptătorul care l-a făcut KO pe Mircea Badea în doar 5 secunde într-o luptă de kickboxing, reacționează, pe Facebook, la atacurile la adresa sa. După ce a scris că are probleme cu pagina de Facebook, Tedi trece la un nou atac, de data aceasta ținta sa fiind promotorul Eduard Irimia.

"Sunt uimit ca MB mai are inca un fan real, in afara de postacii care au tot felul de poze false la profil. El este Eduard Irimia, aparatorul fidel al lui inca de acum 15 ani de cand a inceput conflictul intre MB si luptatorii k1, oameni care i-au bagat lui Irimia prin munca lor o suma insemnata in buzunar, dar pana la urma karma l-a ajuns pe acest om, la fel ca pe idolul lui, acum gala pe care el o detinea este pe linie moarta de ceva timp...

S-a gasit tocmai acest individ sa-mi tina lectii de etica si morala, dar a uitat ca el este printre primii organizatori al unui meci show, Nikita vs Savarina(luptatoare de pe strata avand cunostinte infinit mai mici de arte martiale decat MB, contra unei practicante de box cu multe medalii). A mai uitat si de faptul ca nu stia cum sa-mi mai multumeasca pentru faptul ca in 2010 i-am salvat gala atunci cand am acceptat (avand doar 8 meciuri in acel moment) sa lupt cu Darrent Till (da, ati auzit bine e Darrent Till cel care in 2017 era neinvins in Ufc pana a pierdut in meci de centura)

Bineinteles ca a uitat cand ca m-a amanat doi ani de zile pentru ,,fabuloasa'' bursa de 300 euro care trebuia sa mi-o plateasca pentru acel meci si mi-a dat banii doar dupa ce am povestit la toti colegii din bransa despre atitudinea lui, dar se pare ca nu am uimit pe nimeni, era o tactica folosita des de acest individ.

Pentru Irimia sunt un sportiv incomod de cand am luat banii si nu am mai colaborat cu el, orientandu-ma dupa promotori mult mai seriosi.

Eu am ce sa povestesc nepotilor despre luptele mele care m-au facut multiplu campion national, balcanic, medaliat la mondiale, la competitii pro, despre luptele pierdute si normal, in spirit de gluma despre meciurile show cu Badea. Dar sunt curios ce o sa le povesteasca el nepotilor, ca s-a ingrasat necontrolat pe spatele unor sportivi onesti sau o sa se laude la ei ca este suporterul nr.1 al celui mai ironizat om din istoria televiziunii romane...", scrie Teodor Emi pe Facebook.