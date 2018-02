Teodor Atanasiu spune care e SINGURA șansă a PNL de a învinge PSD: Culmea, ALDE vrea același lucru cu liberalii

Un lider al Partidului Naţional Liberal (PNL) oferă soluţii pentru ca liberalii să bată PSD-ul la următoarele alegeri. Teodor Atanasiu spune că singura şansă a PNL pentru a se impune la viitoarele alegeri locale este ca legea să se modifice şi acestea să se desfăşoare în două tururi. Culmea, și ALDE, aliatul PSD, vrea același lucru, schimbarea legislației pentru ca primarii să fie aleși din două tururi, nu din unul, ca acum.

Atanasiu nu se opreşte aici. Îi oferă lui Orban mai multe soluţii pentru a redresa partidul. "Ma simt obligat sa trag un semnal de alarma, pe care sa-l recepționeze membrii si fruntașii PNL, dar si șefii de laboratoare politice care consuma resurse uriașe de timp, si mai ales financiare, pentru a produce un “ copil minune” in eprubetele lor.

Trebuie sa înțelegem cu toții ca a trecut vremea liderilor providențiali in politica, acele locomotive care trag după ele partidele politice pentru a le face câștigătoare in alegeri si numai bune de preluat guvernarea țării. PSD a câștigat in 2016 alegerile parlamentare, avand in fruntea partidului un președinte care nu poate fi bănuit de multă carisma si a cărui imagine publica era mult sub cota partidului. N-au încercat sa mute imaginea pe alt lider, potențial prim-ministru, ba chiar s-au străduit sa țină in secret total numele viitorului premier (acum înțelegem de ce!). Atunci cum au adunat voturile? Simplu! Cu o OFERTA POLITICA pe gustul electoratului tinta, chiar fără o legătura cu realitatea si cu o STRUCTURA ORGANIZATORICA NAȚIONALA bine structurata si motivata.

PNL este astăzi singura forța politica ce poate învinge PSD la următoarele alegeri, dacă se trezește la timp. Are o structura la nivel national, ciuruita in unele județe, dar care poate fi întregită intr-un timp rezonabil si pregătită pentru următoarele confruntări electorale. Sa nu uitam ca PNL are aproape o treime din aleșii locali din țara, primari si consilieri. Nicio forța politica moșită in eprubeta, fie ca e USR, Platforma 100 sau oricare alta, nu are aceasta arma strict necesară si nici nu exista vreo cale de a reuși sa strângă o astfel de armata de militanti politici. Moașele acestor creatii (creaturi) politice trebuie sa înțeleagă ca aceste inovații nu fac altceva decât sa fure voturi de la PNL, garantând victoria PSD in alegeri. Nu suntem dispuși sa mai credem in falsele discursuri îndreptate împotriva PSD. Cei ce vor ca PSD sa fie învins in alegeri trebuie sa înțeleagă ca nu divizarea, ci unirea forțelor si resurselor duc la victorie. E nevoie de alăturarea resurselor umane si materiale ale tuturor actorilor de centru-dreapta pentru a învinge colosul PSD. Simplificând, as spune unificarea dreptei in interiorul PNL (cel mult in jurul sau).

Ce trebuie sa facă PNL pentru a fi pregătit pentru următoarea confruntare electorală? In primul rând întărirea structurii organizatorice. Trebuie identificate organizațiile județene cu probleme de organizare si găsite resursele umane si materiale pentru crearea unor structuri puternice si motivate. E obligatorie demararea unei campanii publice de modificare a Legii alegerilor locale pentru a obține ALEGEREA PRIMARILOR IN DOUA TURURI DE SCRUTIN. E o condiție obligatorie pentru echilibrarea forțelor structurilor celor doua mari partide, iar primarii liberali trebuie sa treacă peste interesul personal si sa înțeleagă ca e vorba de viitorul partidului si chiar al României. E necesară atragerea cât mai multor organizații ale societății civile alături de PNL.

Trebuie sa înceteze imediat lupta interna pentru putere. Am intrat in linie dreapta pentru următoarele batalii electorale si adversarii cu care trebuie sa ne confruntam sunt in afara, nu in interiorul partidului. O condiție obligatorie este elaborarea rapida a ofertei de POLITICI PUBLICE a partidului. Electoratul de centru-dreapta trebuie sa se simtă reprezentat de PNL. Deficitul de voturi obținute organizatoric (admitem acest lucru) e obligatoriu de compensat si depășit prin numărul de voturi obținute printr-o oferta politica ce poate colecta voturile din marile aglomerări urbane.

Aceasta oferta politica trebuie construită astfel încât sa ofere romanilor un STAT PRIETEN, care sa-si RESPECTE cetățenii, in contrast evident cu STATUL DUȘMAN al PSD, care ii SFIDEAZĂ pe romani. Aceasta oferta trebuie promovată de comunicatori credibili. E obligatorie înlocuirea unora dintre comunicatorii tradiționali, membrii ai conducerii si parlamentari cu alții care au abilitați de comunicare mai bune si credibilitate. Am scris aceste gânduri fiindcă sunt convins ca Romania nu e condamnata sa fie condusă (distrusă) de PSD pe termen lung, ca romanii mai au o șansa a cărui nume e PARTIDUL NATIONAL LIBERAL", scrie Atanasiu pe facebook.