Teodor Meleșcanu, ofertă BOMBĂ pentru Tăriceanu: compromisul care ar arunca în aer Senatul

Senatorul ALDE, Teodor Meleșcanu, a explicat că ar exista o soluție de compromis, dacă și cei din ALDE vor fi de acord. Meleșcanu le cere sprijinul pentru a deveni președinte al Senatului, demisionează din grupul ALDE, dar rămâne senator afiliat grupului. Astfel, ALDE va continua să aibă grup parlamentar și el va deveni președinte al Senatului.

”Eu am discutat cu toată lumea. Sper să înțeleagă că eu am avut o ofertă pe care am acceptat-o și nu este vorba despre altceva.

Obiectivul nostru este clar: România are nevoie de stabilitate economică, nu de cine știe ce scandaluri. N-am mai discutat foarte mult cu cei de la PSD, nu știu să fi apărut vreo schimbare, deci rămâne așa cum s-a stabilit.

Există o posibilitate foarte simplă: eu să mă suspend pentru vreo 6 luni sau cât este nevoie, dar să rămân afiliat grupului ALDE. Nu am discutat cu domnul Tăriceanu despre această variantă, am discutat cu colegi din grupul ALDE și s-au arătat foarte interesați.”, a spus Teodor Meleșcanu.