Teodor Meleșcanu: Deși puterile mă țin, las locul tinerilor

Teodor Meleșcanu (79 de ani) a anunțat, duminică, pe pagina sa de socializare, că a decis să nu mai candideze pentru un nou mandat de senator, după 4 mandate de senator. Acesta afirmă că în toate funcțiile pe care le-a ocupat (fost ministru de Externe, al Apărării, ex-șef SIE, fost președinte al Senatului) a avut „un singur obiectiv, binele poporului meu”. Meleșcanu precizează că deși „puterile îl țin”, vrea să-i lase pe tineri să se afirme. Cât despre ce va face în continuare, Teodor Meleșcanu spune că se va ocupa cu activitatea la catedră, ca profesor la SNSPA și Facultatea Hyperion. În cariera politică, Meleșcanu a trecut pe la 6 partide (în ordine cronologică - PDSR, APR, PNL, ALDE, Forța Națională, PPU-sl) și a fost ministru în Guvernele Văcăroiu, Tăriceanu și Ponta.

„12 ani, 4380 zile, 350040 ore, 62208000 clipe, atât am petrecut ca reprezentant al poporului în Parlamentul României.

Dacă doar zece procente din acest timp (și vă asigur că au fost mult mai multe), au fost remarcabile, mă pot simți cel mai realizat si binecuvântat om; și chiar asa mă simt.

Am participat la elaborarea, amendarea și votarea a sute de legi, care astăzi sunt coloana juridică a democrației românești.

Niciodată nu m-am considerat un politician, ci un diplomat de carieră în slujba României și a românilor.

Țara, poporul meu, mi-au oferit mult și sunt mândru că am putut să dau înapoi o parte.

În orice funcție am fost, la orice dezbatere am participat, am avut un singur obiectiv: binele poporului meu. Niciodată nu am fost în slujba politicienilor momentului.

Deși puterile mă țin mulțumită Lui Dumnezeu și văd că în democrații consolidate, la vârsta mea poți ajunge președinte de țară, am hotărât să nu mai candidez pentru un nou mandat de parlamentar. Las locul tinerilor, să-și dovedească devotamentul pentru România prin munca lor in Parlament. Sunt convins că vor face o treabă bună.

Eu îmi voi continua activitatea didactică, academică și voi rămâne, atata vreme cât trăiesc, un diplomat în slujba României”, a scris Teodor Meleșcanu pe Facebook.