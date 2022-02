Teodor Meleșcanu: Eu cred că Putin nu vrea să invadeze Ucraina

Fostul șef SIE Teodor Meleșcanu a declarat, miercuri, la Antena 3, că în opinia sa Rusia nu va invada Ucraina.

„Ceea ce pare sa se desfasoare in zona media e mult mai departe decat ce exista in realitate, pentru ca nu a aparut o escaladere a rusilor din punct de vedere militar, este mai degraba un razboi hibrid, actiuni de destabilizare sau chiar de blocare a economiei. Mai exista arma celebra a gazelor naturale. Deci rusii sunt in Ucraina de fapt si la ora actuala si daca au ceva in vedere vor incerca pe zona Marii Negre sa aiba un control, si-asa il are, fara niciun fel de discutii sau exceptii. Eu cred ca Putin nu are ideea sa invadeze Ucraina, pentru ca daca invadeaza consecintele vor fi deosebit de grave. Pentru moment nu cred in razboi, cred mai degraba in posibilitatea ajungerii la o solutie”, a afirmat Meleșcanu.