Teodor Meleșcanu: Înțeleg din sondaje că prezența la locale va fi în jur de 30-35%

Fostul lider al Senatului, Teodor Meleșcanu, a declarat joi la Antena 3 că sondajele indică o prezență în jurul a 30-35% la alegerile locale.

„Din primele sondaje inteleg ca putem avea in vedere o participare la vot in jur de 30-35%, o serie de oameni nu vor merge la vot pentru ca suntem in epidemie inca”, a declarat Meleșcanu.

El s-a declarat reticent că votarea se va putea desfășura în condiții „cât de cât normale”. Pe lângă cozi interminabile, Meleșcanu s-a întrebat ce se întâmplă dacă un membru al secției de vot se simte rău și are febră: se închide secția, toți votanții sunt testați de Covid?

