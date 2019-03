Teodorovici, despre OUG 114 : Nu știu la ce ar fi ajutat dialogul cu CE. Scrisoare Băncii Centrale Europene am citit-o din respect, dar pe diagonală

OUG 114 privind unele măsuri economice a fost adusă în discuție în cadrul conferinței de prezentare a raportului semestrial al Comisiei Europene privind România. Ministrul Finanțelor susține că nu știe la ce ar fi ajutat dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene pe acest subiect. Pe de alta parte, comisarul european Corina Crețu spune că dialogul in pregatirea masurilor ar fi fost bun pentru toate părțile.

"Scrisoare Băncii Centrale Europene am citit-o din respect, dar pe diagonală. A fost scrisă din România, preluată acolo, semnată. Am dat un răspuns directorului Băncii. Dialogul privind 114 cu CE nu stiu la ce ar fi ajutat. Dacă am fi urmat o cale normală de dialog nu ar fi aparut 114. Vom discuta dupa ce se vor stabiliza si mai mult, ce interes a avut fiecare, vom arata documente", a declarat Eugen Teodorovici.

"Cred ca daca ar fi exista dialog si consultari in pregatirea acesteia inainte de decizie si nu dupa ar fi fost mai bine pentru noi toti", a precizat comisarul european Corina Crețu