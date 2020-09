Teodorovici dă de pământ cu Florin Cîțu: 'Oamenii mici ... de lucruri mărunte se ocupă!'

Senatorul PSD Eugen Teodorovici lansează un atac virulent la adresa ministrului Finanțelor, Florin Cîțu, pe care îl critică pentru absența la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN).

„Oamenii mici ... de lucruri mărunte se ocupă!

Începând de azi (c.n. vineri), pentru două zile, se desfăsoară la Berlin, reuniunea informală a Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN). Toți finanțiștii familiei europene sunt prezenți la invitația vice-cancelarului Olaf Scholz! TOȚI în afară de Vasile. Cum, care Vasile? Inegalabilul Vasile Cîțu, căruia i s-a părut mai importantă campania electorală a #PNL decât participarea alături de ceilalți miniștri de finanțe (măcar și pentru a învăța ceva!). Ce ar putea să discute sau să înțeleagă Vasile de la mai marii specialiști europeni în finanțe, din moment ce el nu este capabil să răspundă la întrebările oamenilor de afaceri autohtoni, pe care îi minte cu tot felul de promisiuni de când este în fruntea finanțelor țării⁉️

Subiecte precum: “redresarea Europei post Coronavirus”, “resurse proprii”, “către o arhitectură fiscală adaptată obiectivelor în secolul XXI”, “impozitare echitabilă și eficientă” sau “remodelarea piețelor financiare în era digitală” sunt NEÎNȚELESE și, implicit, NEINTERESANTE pentru Cîțu, dar sunt FOARTE importante pentru România! Iar guvernul Orban TREBUIE să conștientizeze acest lucru.

În cele două mandate de ministru al finanțelor am considerat întotdeauna importante reuniunile ECOFIN și am reprezentat cu onoare România la aceste reuniuni.Anul trecut, la București, în perioada când România deținea presedinția rotativă a Consiliului UE am organizat reuniunea ECOFIN-ului Informal, la care au participat toți miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale. TOȚI au apreciat că fost un adevărat SUCCES pentru România.

Lui Cîțu, reuniunile ECOFIN, precum și diversele întâlniri cu partenerii europeni i se par neinteresante, de vreme ce a hotărât ca, în perioada mandatului de ministru al finanțelor publice (să sperăm și SINGURUL!), să participe la o SINGURĂ reuniune‼️

Sunt rușinoase, Vasile Cîțu, nepăsarea și ignoranța dovedite prin neparticiparea TA la astfel de reuniuni. NU este vorba de TINE, este vorba despre ROMÂNIA și de faptul că nimeni nu-i reprezintă interesele în cele mai importante foruri europene de decizie‼️ De două săptămâni tu și consilierii tăi sunteți DOAR în campanie electorală (de fapt sunteți în campanie electorală din prima zi a guvernării voastre dezastruoase, începând cu 4 noiembrie 2019!), iar ușa de la cabinetul de ministrul al finanțelor este închisă de dimineața până seara. Mă întreb în ce condiții se desfășoară activitatea Ministerului Finanțelor Publice și cine îl coordonează în acest moment⁉️”, scrie Teodorovici pe Facebook.