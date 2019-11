Teodorovici îl contrazice pe Bădălău: Nu trebuie să ne jucăm de-a moțiunea de cenzură

Presedintele executiv PSD, Eugen Teodorovici a declarat, luni, că depunerea unei moțiuni de cenzură este un instrument democratic cu care „nu trebuie să ne jucăm”. Senatorul PSD a precizat că depunerea unei moțiuni trebuie să fie discutată foarte clar deoarece „guvernul unei țări nu se schimbă de pe o zi pe alta”, in contextul in care liderul PSD Giurgiu a zis ca se lucreaza la o motiune de cenzura si ca PSD va reveni la guvernare in februarie 2020.

„Nu trebuie să ne jucăm cu aceste instrumente, clar democratice. Trebuie să fie discutate foarte clar discutate, pentru că totuși guvernul unei țări nu se schimbă de pe o zi pe altă. Și orice om politic trebuie să fie în primul rând cu gândul la economia țării, la țară. Deci nu trebuie să ne jucăm de-a moțiunile și astăzi e un guvern, mâine e un alt guvern”, a afirmat Eugen Teodorovici, luni la sediul PSD.

Reacție vine în contextul în care senatorul PSD Niculae Bădălău a anunțat că, împreună cu o echipă de colegi din partid, pregătește o moțiune de cenzură care va fi depusă în luna februarie, iar în acest fel este convins că social-democrații vor prelua din nou guvernarea.

La începutul săptămânii trecute, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat că PSD, care acum este în Opoziție, va pregăti o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Orban, însă îi lasă pe cei de la PNL „să treacă luna de miere”.

