Teoria lui Cozmin Gușă: Dacă Ludovic Orban are sarcina să facă praf PNL?

Cozmin Gușă spune că a vorbit cu prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan și că europarlamentarul liberal i-a spus că nu se implică în echipa de campanie PNL pentru alegerile locale. Gușă lansează ipoteza că liderul partidului, premierul Ludovic Orban, ar putea să fie pentru PNL ce-a fost Liviu Dragnea pentru PSD.

Citește și: Taberele din PSD: Cine se aliniază în spatele lui Eugen Teodorovici

„Dar dacă LuCOVID are "SARCINA" să facă PRAF PeNeLe-ul, dupa schema prin care Dragnea a procedat cu PeSeDe-ul?! Plus o știre proaspătă: Rareș Bogdan NU SE IMPLICĂ IN ECHIPA DE CAMPANIE PENTRU LOCALE!

PNL apare deja ca un PARTID DERAIAT, cu mare parte dintre vagoane desprinse de așa zisa "locomotivă LuCOVID", care impreună cu fidelii abonați la contracte cu statul roman au "sărit de pe șine” și zburdă pe câmpiile adiacente până când se vor intalni cu prăpastia.

Criza coronavirus reinventată în România cuplată cu finanțarea directă a mass-media "angajată" doar spre a nu le mediatiza aberațiile zilnice, îi scutește deocamdată pe liberali de "crucificarea publică", însă această situație se va "topi" sub soarele din luna lui Cuptor, odată cu debutul precampaniei pentru locale.

Liberalii care guvernează azi "au de toate": guvernare haotică, dobitoci in Guvern, nicio măsură aducătoare de prosperitate, presiuni sociale iminente, oprobiul categoriilor socio-profesionale neglijate in criză, șomaj imens, un deficit baban la orizont, etc. In plus, coeziunea lor internă este pulverizată: primarii "embleme" si liderii locali puternici nu se implică nici in campanie si nici n-au fost invitați în echipa de guvernare, liderii prezenți la centru nu colaborează, ba dimpotrivă, își vânează greșelile si se bârfesc cotidian, plus multe altele.

In această dimineață, mirat tare de știrea despre penibila echipă de campanie pentru locale (anunțată “pe surse"), l-am intrebat pe Rareș Bogdan dacă e adevărat ca ar fi acceptat să fie "coordonatorul strategic". Rareș a negat si mi-a zis că nici vorbă, are multe acțiuni în Parlamentul European în următoarea perioadă, deci nu se pune problema să facă parte din echipa condusă de către Orban. Socotiți acum ce-nseamnă dispariția din prim-plan a celui ce a dus greul in 2019 la europarlamentare si prezidentiale si căutați alți liberali populari ce-ar putea aduce simpatie publica si voturi, si-o sa pricepeți IMPOTENȚA ELECTORALĂ A PNL!

Inchei cu situatia din Bucuresti, unde "USERIȘTII-FAVORIȚII REZERVIȘTILOR" dau cu tifla liberalilor care n-au nici candidat la Primaria Generala si nici candidați solizi la Sectoare.

Si-atunci ipoteza mea mai veche, conform careia LuCOVID ar fi omul REZERVISTILOR, impus cu dibăcie ca prim-ministru si menținut acolo prin ȘANTAJE ȘI MAȘINAȚIUNI SUBTERANE, vine să confirme ce intrebam retoric in titlu si-ar putea deveni o "CIMILITURĂ liberala": "LuCOVID SĂ FIE PENTRU NOI / CAM UN FEL DE #DRAGNEA2?!"”, a scris Cozmin Gușă pe Facebook.