Terapie cu pești la Dalnic, în Covasna - cine poate beneficia

Centrul de Cercetări Subacvatice din localitatea Dalnic va organiza, pe parcursul următoarelor patru luni, o serie de sesiuni gratuite de terapie multisenzorială pentru 120 de copii cu deficienţe din judeţele Covasna şi Braşov.

Potrivit iniţiatorilor, în cadrul terapiei vor fi folosiţi peşti Koi şi caraşi aurii, pe lângă meloterapie şi hidroterapie.Scopul proiectului intitulat "Dr. Peştişor - terapeutul copiilor" este de a îmbunătăţi calitatea vieţii şi de a dezvolta abilităţile de comunicare şi relaţionare ale copiilor cu diverse deficienţe, precum tulburări de spectru autist, sindrom Down, deficienţe senzoriale şi fizice, dificultăţi de cunoaştere şi învăţare, dar şi altele, se arată într-un comunicat de presă remis miercuri Agerpres "Perioada în care activităţile instituţiilor de stat, inclusiv cele ale şcolilor, sunt reduse sau întrerupte, este un moment bun ca părinţii copiilor cu deficienţe să îi aducă pe cei mici la centrul nostru şi să participe împreună cu ei la activităţile pe care le propunem. Am văzut de-a lungul timpului ce înseamnă pentru un copil cu deficienţe terapia acvatică şi, chiar dacă e mai puţin cunoscută la noi în ţară, efectele lucrului cu emoţiile lor, într-un mod constructiv, produce treptat efecte extraordinare asupra modului în care cei mici se integrează într-un grup, comunică şi relaţionează cu ceilalţi", a spus Szabó Jenő, managerul Departamentului de Terapii Speciale din cadrul Centrului de Cercetări Subacvatice, citat în comunicat.Potrivit acestuia, peste 2.000 de familii din judeţele Braşov şi Covasna au în grijă unul sau mai mulţi copii cu diferite tipuri de deficienţe, care au nevoie de terapie periodică, iar la Centrul din Dalnic se bucură de sprijin din partea unor profesionişti licenţiaţi în psihopedagogie specială, cu experienţă de peste 10 ani în învăţământul special, precum şi de bazine speciale pentru terapie şi aparatură adaptată nevoilor lor.Proiectul este finanţat de Fundaţia Orange, prin programul "Susţine un ONG!", ediţia 2018.Centrul de Cercetări Subacvatice din judeţul Covasna a dezvoltat de-a lungul timpului şi alte programe destinate persoanelor cu nevoi speciale, una dintre acestea fiind bazată pe audiţii muzicale subacvatice.Metoda a fost denumită TUSMA, iar rezultatele ei au fost confirmate de testele clinice efectuate de Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie."Terapia se numeşte TUSMA, este o prescurtare de la terapie cu unde sonore în mediul acvatic (...) În primele patru luni ale anului s-au desfăşurat testele clinice la Bucureşti, în cadrul institutului (...), iar în perioada 10-12 mai, la Bucureşti am fost la cea de-a 15-a Conferinţă Naţională de Balneologie şi Recuperare Medicală, unde am prezentat rezultatele, iar succesul a fost foarte mare (...) În ce constă terapia - copiii primesc nişte veste gonflabile care îi ajută să fie ţinuţi deasupra apei în poziţie orizontală, astfel încât capul şi urechile să fie în apă, iar în apă este un difuzor special care emite nişte unde sonore, respectiv melodii, deci un program terapeutic, iar în momentul în care undele ajung prin conducţie osoasă la craniu, acesta se transformă în cutie de rezonanţă şi influenţează toate organele care sunt înăuntru (...) Practic, TUSMA este un motor de accelerare a neuroplasticităţii, cum e denumită în termeni medicali, respectiv de dezvoltare a unor căi neuronale noi (...), iar noi nu facem altceva decât stimulăm şi accelerăm această neuroplasticitate, care duce la reducerea timpului în care survin anumite modificări, de la câţiva ani sau luni la câteva săptămâni", a declarat recent, pentru Agerpres, Szabo Jeno.Scafandrul covăsnean Szabo Jeno a avut, de-a lungul timpului, şi alte proiecte interesante, spre exemplu, în urmă cu câţiva ani a înfiinţat o "şcoală subacvatică" pentru surdo-muţi unde aceştia erau ajutaţi, prin intermediul audiţiilor subacvatice, să desluşească sunete şi să înveţe cuvinte.