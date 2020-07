Termenul de depunere a cererilor de plată în cadrul Programului Naţional Apicol va fi extins până la 1 septembrie 2020, pentru a ajuta în acest an greu şi acest sector, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

"Avem o veste bună şi pentru apicultori, pentru că anul acesta condiţiile nu au fost prielnice nici pentru apicultură, au afectat foarte mult apicultorii. Am demarat un proiect de Hotărâre de Guvern prin care modificăm HG 339/2020 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2020 - 2022 în care acordăm câte 50 de milioane de lei pe an acestui sector, tocmai pentru a-i ajuta să aplice, să fie cât mai mulţi beneficiari ai acestui program. Practic, am extins termenul de depunere de la 1 august 2020 la 1 septembrie 2020. Sigur, acest lucru l-am făcut la multele solicitări venite din partea apicultorilor, astfel încât să asigurăm o continuitate a activităţii, absorbţia fondurilor respective, dar să ajutam în acest an greu şi acest sector", a spus Oros.La mijlocul lunii iunie, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACA), Ioan Fetea, declara că producţia de miere va fi compromisă în acest an, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, iar estimările de la acea dată arătau că va fi mai mică cu circa 15-20% decât anul trecut, "care nu a fost un an apicol bun". El considera că mulţi apicultori vor renunţa la fondurile din Programul Naţional Apicol, iar banii alocaţi în acest an prin program nu vor fi cheltuiţi în totalitate.Potrivit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), valoarea sprijinului financiar alocat pentru Programul Naţional Apicol pentru perioada 2020 - 2022 este de 150,63 milioane lei, din care suma de 75,31 milioane lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale.Pentru anul 2020 a fost alocată suma de 50,21 milioane lei, pentru anul 2021 - 50,23 milioane lei, iar pentru anul 2022 - 50,18 milioane lei."Solicitanţii forme asociative apicole legal constituite care solicită sprijin pentru măsurile A1-A5, precum şi apicultorii care solicită sprijin pentru măsura C.4 vor transmite, prin intermediul mijloacelor electronice, la Centrele judeţene APIA şi al Centrului Municipiului Bucureşti, cererile de intenţie însoţite de documentele justificative până la data de 26 mai 2020. Formularul cererii de intenţie împreună cu alte informaţii detaliate privind accesarea Programului Naţional Apicol se regăsesc postate pe site-ul APIA www.apia.org.ro", se menţiona în comunicatul APIA.Totodată, actul normativ prevedea ca 1 august 2020 să fie data limită de depunere a cererilor de plată pentru toate măsurile prevăzute în program.