Terry Jones, vedeta de la Monty Python, a murit. Ce mesaj a transmis familia

-Terry Jones, cunoscut ca o figură pregnantă a grupului umoristic britanic Monty Python, a murit marți, anunță soția artistului care i-a fost alături în ultimele momente, arată BBC, potrivit Mediadax.ro.

Într-o declarație a familiei se arată că ”suntem profund îndurerați să anunțăm că soțul și tatăl nostru iubit, Terry Jones, a încetat din viață”.

"Terry a încetat din viață în seara zilei de 21 ianuarie 2020, la vârsta de 77 de ani având-o alături pe soția sa Anna Soderstrom, după o lungă luptă curajoasă (și plină de momente bune) cu o formă rară de demență, FTD”.

”În ultimele zile, soția, copiii, alți membri ai familiei și mulți prieteni apropiați au fost în permanență alături de Terry, în timp ce se stingea treptat la domiciliul său din nordul Londrei. Toți am pierdut un om bun, nostim, creativ și iubitor cu o personalitate necruțătoare, o minte neobosită și un umor ieșit din comun care a bucurat milioane de persoane în ultimele șase decenii”.

"Opera sa cu Monty Python, cărțile, filmele, emisiunile pentru televiziune, poemele și alte creații ale sale vor trăi veșnic, o moștenire demnă de un spirit enciclopedic”.

Terry Jones s-a născut în 1942, pe 1 februarie în Țara Galilor. A fost actor, scriitor, regizor de film și istoric. A fost creatorul seriei Flying Circus cu Monty Python. A regizat împreună cu Terry Gilliam ”Monty Python and the Holy Grail” și a dezvoltat ca regizor peliculele ”Life of Brian” și ”Monty Python's The Meaning of Life”.