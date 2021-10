Testare gratuită pentru depistarea SARS-CoV-2, la recomandarea medicului de familie, la Bacău

Locuitorii municipiului Bacău se pot testa gratuit la Spitalul de Pneumoftiziologie pentru depistarea virusului SARS-CoV-2, la recomandarea medicului de familie, a anunţat primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu, potrivit Agerpres.

"Sănătatea băcăuanilor este o componentă prioritară pentru mandatul meu de primar. În consecinţă, am iniţiat acest proiect numit 'OXIGEN pentru Bacău' prin care ne vom implica direct în lupta cu virusul SARS-CoV-2, cu scopul de a degreva cât mai mult Spitalele şi Serviciul de Ambulanţă.

Prima fază a proiectului constă în lansarea unui serviciu public de testare gratuită COVID-19, la recomandarea medicului de familie. Ştiu că unii dintre băcăuani nu vor încă să se vaccineze din diverse motive şi ştiu că, în acelaşi timp, există întârzieri mari în testarea asigurată de către alte instituţii.

Mai mult decât atât, costurile testării necesare pentru obţinerea certificatului verde sunt foarte mari pentru larga majoritate a băcăuanilor. Din aceste motive am lansat acest program", a precizat primarul municipiului Bacău, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.

Citește și: Apelurile din dosarul Udrea-Băsescu puse în STAND BY de pandemie...



Edilul a adăugat că faza a doua a proiectului, care va include un sistem suport medical la domiciliu, va începe în perioada imediat următoare.



Iniţiativa aparţine Primăriei municipiului Bacău, care, alături de Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, Asociaţia Medicilor de Familie Bacău, Direcţia de Sănătate Publică Bacău, Crucea Roşie Bacău, Direcţia de Asistenţă Socială şi cu sprijinul material al unor firme şi reprezentanţi ai mediului asociativ privat, a demarat acest program pilot pentru a degreva unităţile UPU, ATI şi Serviciul de Ambulanţă.



Evergent Investments a donat primele 3 concentratoare de oxigen pentru programul de asistenţă mobilă şi 2.000 de teste rapide, necesarul pentru o lună pentru primul centru de testare amenajat la Spitalul de Pneumoftiziologie.



"Comunitatea noastră are nevoie de sprijin în lupta pentru viaţa şi sănătatea băcăuanilor, dar are nevoie acum. Ca şi anul trecut, reacţionăm prompt prin susţinerea spitalelor, organizaţiilor non-profit şi a asociaţiilor în combaterea virusului SARS-CoV-2. Trecem printr-o perioadă dificilă şi ne asumăm responsabil rolul pe care îl avem în comunitatea băcăuană", a spus preşedintele director general al fostei SIF Moldova, Claudiu Doroş.



Testările se vor realizat începând de luni - 18 octombrie, în intervalul orar 10,00 - 18,00.



Prezentarea pentru recoltarea probelor biologice se va face respectând ordinea programărilor din platforma online https://testaregratuita.municipiulbacau.ro/ şi a normelor de protecţie în vigoare la ora actuală.



Rezultatele vor fi înregistrate şi trimise către DSP, unde se va aplica protocolul sanitar în vigoare.