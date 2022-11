The Artist Awards: 15 premii vor fi decernate la cea de-a patra ediţie care va avea loc la Craiova, pe 11 noiembrie

15 premii vor fi decernate la cea de-a patra ediţie a The Artist Awards care va avea loc la Craiova pe 11 noiembrie, eveniment organizat de Filarmonica "Oltenia", în zona English Park din municipiu.

Potrivit organizatorilor, INNA, Andra, Carla's Dreams, The Motans, Irina Rimes, Nicole Cherry, Alina Eremia, Randi, Vescan, Holy Molly, Olivia Addams şi Q sunt doar câteva dintre numele ce vor susţine recitaluri în cadrul show-ului.

"De-a lungul serii, se vor decerna 15 premii, trei dintre acestea fiind dedicate celor mai apreciaţi creatori din ultimul an. Perioada de votare s-a încheiat pe 2 noiembrie, site-ul https://theartistawards.com adunând sute de mii de voturi din partea fanilor. Premiile muzicale româneşti vor deschide cel mai mare Târg de Crăciun din ţară, desemnat anul trecut de European Best Destinations în primele şase cele mai frumoase evenimente de gen din Europa. Spectacolul va începe la ora 17:00 cu un moment special al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii "Oltenia" Craiova, dirijată de Eduard Dabrowski, care, alături de Alina Eremia, va reinterpreta câteva piese celebre ale artistei", susţin reprezentanţii Filarmonicii "Oltenia", potrivit Agerpres.

Seara va continua cu decernarea primului premiu, cel pentru Best New Artist, urmând, pe parcursul evenimentului, acordarea premiilor pe categorii precum Best Male, Best Female, Best Song şi The Artist.

The Artist Awards 2022 este un eveniment organizat de Filarmonica "Oltenia" Craiova în parteneriat cu Big Events, cu sprijinul Primăriei Craiova şi al Consiliului Local. Accesul publicului este gratuit.