The Cat Empire va concerta la Bucureşti, în luna octombrie

Trupa australiană ska-jazz The Cat Empire va reveni în concert la Bucureşti, în luna octombrie, când va cânta la Arenele Romane, scrie news.ro.

Pe 31 octombrie, muzicienii vor urca pe scena amplasată în cort încălzit, iar în deschidere va mixa DJ Jumps, transmite organizatorii, BestMusic Live Concerts.

Biletele pot fi cumpărate din reţeaua iabilet.ro, la preţuri de 95 şi 125 de lei, până pe 15 august, 105 şi 135 de lei, până pe 31 octombrie. În ziua concertului, ele vor costa 120 şi 150 de lei.

Primele o sută de bilete scoase la vânzare din fiecare categorie au preţuri de 85 şi 115 lei.

Formaţia a fost înfiinţată în 1999, la Melbourne, şi a debutat în 2003, cu albumul omonim. Grupul s-a făcut remarcat cu piese ca „The Lost Song”, „Two Shoes” şi „So Many Nights”. The Cat Empire este formată din Ollie McGill (clape), Ryan Monro (Bas), Felix Riebl (voce), Harry James Angus (trompetă), Will Hull-Brown (tobe) şi Jamshid "DJ Jumps" Khadiwhala (turntable). Cel de-al şaptelea material de studio al grupului, „Rising With The Sun", a fost lansat în 2016.

Cel mai recent, trupa a concerta la Bucureşti la Shine Festival.