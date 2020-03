The Chemical Brothers, Mulatu Astatke şi Placebo, anunțați pentru Electric Castle 2020: Totul depinde de evoluția coronavirusului

Organizatorii Electric Castle au anunţat că urmăresc cu atenţie situaţia actuală creată de epidemia de COVID-19 şi au o legătură constantă cu autorităţile, dar continuă pregătirile pentru cea de-a 8-a ediţie a manifestării, anunță MEDIAFAX.

Pentru festivalul programat între 15 şi 19 iulie, la castelul Banffy din Bonţida, „prioritatea absolută rămâne deplina siguranţă a spectatorilor; pentru moment, lucrurile îşi continuă parcursul normal, în speranţa unei evoluţii pozitive a întregii situaţii”, notează organizatorii.

The Chemical Brothers vin în România din postura de câştigători a şase premii Grammy, dintre care două chiar în 2020, pentru „Best Dance/Electronic Album” – No Geography şi „Best Dance Recording” – Got To Keep On. Este vorba despre unul dintre numele pe care orice festival şi le doreşte în capul afişului.

Electric Castle oferă fanilor experienţa live a trupei care, de peste 20 de ani, redefineşte muzica electronică. Duo-ul britanic format din Tom Rowlands şi Ed Simons a evoluat de la concerte în cluburi obscure la statul de pionieri ai stilului big beat. Cu 12 milioane de albume şi 6 milioane de single-uri vândute de-a lungul carierei, The Chemical Brothers reuşesc să atragă alături de ei fani ai tuturor genurilor muzicale, de la electro la metal, iar colaborările cu regizori şi artişti vizuali importanţi creează cele mai spectaculoase show-uri live.

Trei dintre piesele de pe No Geography sunt interpretate de Aurora, tânara artistă pe care Electric Castle o prezintă, în premieră, publicului din România. Tânăra norvegiancă de doar 23 de ani a ajuns cunoscută în întreaga lume după ce a înregistrat şi „the voice”, pentru Fronzen 2. Adesea comparată cu Bjork, Aurora cântă despre toate lucrurile ce i-au format personalitatea – natura, păduri norvegiene, feminism, şi o face cu o energie pozitivă irezistibilă.

Placebo este un nume care a ajuns cunoscut în lumea muzicală în 1996. După 12 milioane de albume vândute, trupa şi-a câştigat un rol important în istoria muzicii. Prezenţa lor pe scena principală de la Electric Castle poate aduce în faţa publicului piese proaspăt lansate dar şi hit-urile ce le-au definit parcursul muzical, precum „Taste In Men”, „Every You, Every Me” sau „The Bitter End”.

Machine Gun Kelly (MGK) e rapperul obsedat de rock. Vine la Bonţida cu cel mai recent album al său, „Hotel Diablo”, care a intrat, în 2019, direct în Top 10 Billboard. Între timp single-ul „Why Are You Here” a apărut online „mulţumită” unui fan hacker.

Rap şi hip hop sunt genurile care sunt bine reprezentate la cea de-a 8-a ediţie a festivalului. Pe lista invitaţilor se regăsesc Sheck Wes, rapper-ul care a făcut din „Mo Bamba” unul dintre cele mai virale video-uri ale anului, artista profund originală Princess Nokia, şi Fever 333, trupa îşi face numărul în stilul rap-rock. Pe Scena Dance este promisă prezenţa DJ-ului şi producătorului american Nghtmre, un show live Bicep şi reîntâlniri cu Noisia şi Wilkinson, în formulă DJ set.

Mulatu Astatke a creat la începutul anilor '70 stilul ethio-jazz, revenit în atenţia publicului în anii 2000 cu ajutorul regizorului Jim Jarmusch. A lucrat cu muzicieni precum Kanye West sau Demian Marley. În zona exotică a manifestării din apropierea oraşului Cluj-Napoca prezenţa sa este dublată de cea a lui Omar Souleyman, artistul sirian care, în doar 3 ani, a trecut de la un simplu cântăreţ de nuntă la o senzaţie internaţională, colaborând cu artişti ca Bjork şi Four Tet.

Conceptul New Media Castle continuă să se dezvolte, proiectului alăturându-i-se artişti vizuali din întreaga lume. KIMCHI & CHIPS, primii artişti sud-coreeni distinşi cu premiul Ars Electronica, AV&C, echipa newyorkeză ce semnează peisaje digitale inedite, Mathieu Zurstrasse, arhitectul ce se joacă cu ambiguitatea materialelor, vin cu propriile interpretări asupra spaţiului castelului Banffy, în cel mai spectaculos show de media arts din România, notează organizatorii.

Lista completă a artiştilor confirmaţi pentru ediţia a 8-a a Electric Castle poate fi găsită pe www.electriccastle.ro