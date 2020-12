'The Dark Knight', animaţia 'Shrek' şi musicalurile 'Grease' şi 'The Blues Brothers', incluse în National Film Registry

Lungmetrajul SF de acţiune „The Dark Knight”, animaţia „Shrek” şi musicalurile „Grease” şi „The Blues Brothers” se numără între cele 25 de producţii adăugate anul acesta în National Film Registry de către Biblioteca Congresului american, informează Variety, potrivit News.ro

Alte tiluri din listă sunt „Lillies of the Field”, „The Hurt Locker”, „A Clockwork Orange”, „The Joy Luck Club” şi „The Man With the Golden Arm”.

Cele 25 de filme vor fi conservate conform prevederilor Legii naţionale de conservare a filmelor. Criteriul de selecţie îl reprezintă semnificaţia culturală, istorică sau estetică a filmelor.

Odată cu includerea acestor 25 de titluri, numărul total al filmelor din National Registry este de 800.

„Aceasta nu este doar o mare onoare pentru noi, toţi cei care am lucrat la «The Dark Knight», este şi un omagiu adus minunaţilor artişti şi scriitori care au lucrat la uimitoarea mitologie Batman de-a lungul deceniilor”, a spus Christopher Nolan, care a regizat filmul lansat în 2008 şi în care au jucat Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart şi Michael Caine.

Filmul a generat încasări de peste 1 miliard de dolari, la nivel global. Heath Ledger a primit, postum, premiul Oscar pentru interpretarea rolului Joker.

Starul „Lillies of the Field”, Sidney Poitier, care a fost prima persoană de culoare recompensată cu Oscar pentru interpretare, a spus: „«Lilies of the Field» stârneşte amintiri minunate în familia noastră, de la micii Poitier care privesc un tânăr şi agil «Papa» până la cel mai bătrân - Papa Sidney însuşi”.

Lista filmelor alese anul acesta înclude 9 producţii regizate de femei şi 7 regizate de cineaşti de culoare.

Filmele realizate de femei sunt „The Hurt Locker” (2008), de Kathryn Bigelow, singura femeie din istorie premiată cu Oscar pentru regie, „Suspense” (1913), co-regizat de Lois Weber; „Bread” (1918), regizat de Ida May Park; „With Car and Camera Around the World” (1929), de Aloha Wanderwell; „Outrage” (1950), de Ida Lupino; „Losing Ground” (1982), de Kathleen Collins; „Illusions” (1982), de Julie Dash; „The Devil Never Sleeps” (1994), de Lourdes Portillo; şi „Mauna Kea: Temple Under Siege” (2006), co-regizat de Joan Lander.

Animaţia „Shrek”, pentru care şi-au împrumutat vocile Mike Myers, Eddie Murphy şi Cameron Diaz, a fost de asemenea un succes în 2001, când a fost lansată, generând încasări de 484 milioane de dolari, la nivel global. A stat la baza altor trei filme, dar şi a unui spectacol pe Broadway.

Filmele dedicate muzicii incluse anul acesta în National Film Registry sunt: „Cabin in the Sky” (1943), „Grease” (1978), „The Blues Brothers” (1980), „Wattstax” (1973) şi „Buena Vista Social Club”, documentarul din 1999 al lui Wim Wenders.

Producţiile selectate trebuie să fi fost lansate cu cel puţin 10 ani în urmă. Selecţia este realizată după consultări cu membrii National Film Preservation Board şi specialişti ai Bibliotecii. Au fost luate în considerare şi 5.500 de titluri propuse de public.

Între cele incluse anul trecut se numără „Purple Rain”, „She’s Gotta Have It”, „Amadeus”, „Sleeping Beauty”, „Boys Don’t Cry” şi „The Last Waltz”.

Filmele selectate pentru 2020 National Film Registry (în ordine cronologică):

1. Suspense (1913)

2. Kid Auto Races at Venice (1914)

3. Bread (1918)

4. The Battle of the Century(1927)

5. With Cara and Camera Around the World (1929)

6. Cabin in the Sky (1943)

7. Outrage (1950)

8. The Man with the Golden Arm (1955)

9. Lilies of the Field (1963)

10. A Clockwork Orange (1971)

11. Sweet Sweetback’s Baadasssss Song (1971)

12. Wattstax (1973)

13. Grease (1978)

14. The Blues Brothers (1980)

15. Losing Ground (1982)

16. Illusions (1982)

17. The Joy Luck Club (1993)

18. The Devil Never Sleeps (1994)

19. Buena Vista Social Club (1999)

20. The Ground (1993-2001)

21. Shrek (2001)

22. Mauna Kea: Temple Under Siege (2006)

23. The Hurt Locker (2008)

24. The Dark Knight (2008)

25. Freedom Riders (2010)