Lungmetrajul de acțiune "The Equalizer 2", de Antoine Fuqua, s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 35,8 milioane de dolari în weekendul premierei, potrivit Reuters.

Aceasta este prima continuare a unui film în care a acceptat să joace superstarul hollywoodian Denzel Washington, în cariera sa de aproape patru decenii. Washington și Fuqua nu se află la prima colaborare, cei doi lucrând împreună și la filmul "Training Day", care i-a adus actorului o nominalizare la premiile Oscar.

Pe poziția a doua în box office-ul nord-american de weekend s-a situat o altă premieră, musicalul inspirat de piesele trupei ABBA "Mamma Mia! Here We Go Again", care a avut încasări de 34,4 milioane de dolari. Continuarea filmului "Mamma Mia!", regizată de Ol Parker, beneficiază de o distribuție cu nume mari, precum Cher, Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth și Pierce Brosnan.

Lungmetrajul animat "Hotel Transilvania 3: Monştrii în Vacanţă/ Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation", de Genndy Tartakovsky, a coborât de pe primul pe al treilea loc, cu încasări de 23,2 milioane de dolari. Noua producție Sony beneficiază de voci celebre, precum cele ale lui Adam Sandler și Selenei Gomez, și prezintă familia contelui Dracula în timp ce se află în vacanță, departe de binecunoscutul ei hotel, scrie Mediafax.

Filmul "Omul Furnică şi Viespea/ Ant-Man and the Wasp", de Peyton Reed, o producție Marvel, a coborât de pe locul al doilea pe al patrulea, cu încasări de 16,1 milioane de dolari de vineri până duminică.

Și filmul de animație "Incredibilii 2/ Incredibles 2", de Brad Bird, este în coborâre, cu un loc, până pe poziția a cincea, cu încasări de 11,5 milioane de dolari de vineri până duminică.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele din America de Nord la sfârșitul săptămânii trecute este completat de "Jurassic World: Un regat în ruină/ Jurassic World: Fallen Kingdom", de J.A. Bayona (11 milioane de dolari), "Infernul din zgârie-nori/ Skyscraper", de Rawson Marshall Thurber (11 milioane de dolari), "Noaptea judecăţii: Începutul/ The First Purge", de Gerard McMurray (5 milioane de dolari), "Unfriended: Dark Web", de Stephen Susco (3,5 milioane de dolari), și "Sorry To Bother You", de Boots Riley (2,8 milioane de dolari).