The Independent va avea o variantă online în limba rusă

Magnatul media rus Alexsander Lebedev a anunţat că intenţionează să lanseze o ediţie online în limba rusă a publicaţiei britanice The Independent începând din această lună, transmite marţi Reuters, care citează portalul rus de informaţii RBC.

Lebedev, care susţine financiar atât The Independent cât şi publicaţia londoneză Evening Standard, nu a precizat data la care va fi lansată varianta în limba rusă a cotidianului.Editorul responsabil de acest proiect, Artem Artemov, a declarat pentru RBC că ediţia rusă va consta în mod exclusiv în traduceri ale articolelor publicate în The Independent şi că, la fel ca publicaţia britanică, va fi disponibilă doar în spaţiul virtual.El a precizat că ediţia rusă testează un site încă din luna februarie şi că acesta va fi deschis pentru public în următoarele două săptămâni.The Independent, o publicaţie de stânga, a fost lansată în 1986 ca replică la unele publicaţii consacrate în spaţiul media britanic, cum sunt Daily Telegraph, The Times şi The Guardian.