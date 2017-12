'The Last Jedi', pe primul loc în box office-ul nord-american de Crăciun

Al optulea episod din saga "Star War", regizat de Rian Johnson, a rămas în fruntea box office-ului nord-american pentru al doilea weekend, inclusiv în ziua de Crăciun, acumulând încasări totale de 395,6 milioane de dolari, potrivit AFP.

După ce a avut încasări de 220 de milioane de dolari în weekend de lansare în Statele Unite şi în Canada, "Star Wars: Ultimii Jedi/ Star Wars: The Last Jedi" a acumulat 99 de milioane de dolari în acest weekend în 4.232 de cinematografe şi un total de 395,6 milioane de dolari de la lansare, potrivit cifrelor oferite de Exibitor, care a inclus şi zilele de vineri şi luni.

Specialiştii au estimat pentru acest film încasări de 745,4 milioane de dolari între lansare şi ziua de duminică, potrivit analistului Paul Dergarabedian. Recordul a fost stabilit de "Avatar" (2009) cu 2,7 miliarde de dolari, anunță News.ro.

"Star Wars: Trezirea Forţei/ Star Wars: The Force Awakens" (2015) a avut încasări de puţin peste 2 miliarde de dolari.

Trei noutăţi s-au instalat în ultimul box-office.

Pe locul doi, filmul de aventuri "Jumanji: Welcome to the Jungle", cu încasări de 55,4 milioane de dolari (72 de milioane în total), urmat de "Pitch Perfect 3", al treilea opus al francizei cu 26,5 milioane de dolari.

Pe locul patru, "The Greatest Showman" este despre povestea magicianului P.T. Barnum, interpretat de Hugh Jackman. Filmul a încasat 14 milioane de dolari.

"Ferdinand", desen animat care urmăreşte aventurile unui taur cu prin Spania s-a instalat pe poziţia a cincea cu 9,7 milioane de dolari în weekend (26,6 milioane de dolari în total).

"Coco" a avut încasări de 8,1 milioane de dolari (164,35 milioane după lansare), "Downsizing": 7,7 milioane de dolari (nou intrat), ""Darkest Hour": 5,5 milioane de dolari (8,4 milioane de dolari în total de la lansare), "Father Figures": 5,5 millioane de dolari (nou intrat) şi "The Shape of Water": 4,3 milioane de dolari (8,9 milioane de dolari de la lansare).