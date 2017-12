Patru comedii şi un musical au debutat între primele zece poziţii din box office-ul nord-american, condus, pentru a doua săptămână consecutiv de „Star Wars: The Last Jedi”, care a generat încasări ce au făcut ca Disney Company să depăşească cifra de 6 miliarde de dolari pe 2017. Lungmetrajul regizat de Rian Johnson a generat în SUA încasări de 68,48 de milioane de dolari, iar la nivel global, din momentul lansării, de 745,4 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

Weekendul trecut, „Jumanji: Welcome to the Jungle”, regizat de Jake Kasdan, cu Dwayne Johnson în rol principal, a încasat 30 de milioane de dolari şi a debutat astfel pe poziţia a doua în clasament. Comedia muzicală „Pitch Perfect 3”, regizată de Trish Sie, a debutat pe locul al treilea în top, cu încasări de 20,45 de milioane de dolari, în timp ce musicalul „The Greatest Showman”, cu Hugh Jackman, Michelle Williams şi Rebecca Ferguson în distribuţie, pe locul al patrulea, cu încasări de 8,6 milioane de dolari.

Animaţiile „Ferdinand” şi „Coco” se află, după al doilea, respectiv al cincilea weekend de la premieră, pe locurile cinci şi şase. Filmul produs de Fox a generat încasări de 7 milioane de dolari, iar lungmetrajul Buena Vista, de 5,2 milioane de dolari.

Satira socială „Downsizing”, regizată de Alexander Payne, a debutat pe locul al şaptelea. Filmul cu Matt Damon în rol principal a deschis ediţia de anul acesta a Festivalului de la Veneţia, însă nu s-a ridicat la aşteptările criticii şi nici ale publicului. El a generat încasări de 4,6 milioane de dolari în weekendul de debut. Drama „Darkest Hour”, pentru care actorul Gary Oldman a primit o nominalizare la Globurile de Aur, a urcat opt poziţii în clasament şi se află, după cinci weekenduri, pe locul al optulea, după ce a generat încasări de 4,1 milioane de dolari. Din distribuţie mai fac parte John Hurt şi Kristin Scott Thomas.

Comedia „Father Figures”, cu Owen Wilson, Ed Helms şi Glenn Close, a debutat pe locul al nouălea în box office-ul nord-american, cu încasări de 3,9 milioane de dolari. Pe poziţia a zecea a urcat „The Shape of Water” al lui Guillermo del Toro, marele câştigător al Festivalului de Film de la Veneţia şi pelicula care a primit cele mai multe nominalizări la Globurile de Aur. După al patrulea weekend de la lansare, producţia a generat încasări de 3 milioane de dolari, conform news.ro.