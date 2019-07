`The Lion King` s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american. `Once Upon`, cel mai bun debut al lui Tarantino

Lungmetrajul live-action „The Lion King”, regizat de Jon Favreau, s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 75,5 milioane de dolari în al doilea weekend de la premieră, când „Once Upon a Time... in Hollywood” a devenit cel mai bun debut din toate timpurile pentru cineastul Quentin Tarantino, relatează news.ro

Producţia Disney a generat în primele două weekenduri de la lansare încasări totale de 962,6 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

Donald Glover şi-a împrumutat vocea pentru tânărul leu Simba, iar Beyonce - creditată Knowles-Carter - pentru Nala, prietena din copilărie a lui Simba, care îi devine apoi parteneră. Între cei care au lucrat pentru noul lungmetraj se numără James Earl Jones, care şi-a împrumutat vocea pentru Mufasa, tatăl lui Simba, şi în animaţia din 1994, Chiwetel Ejiofor, Alfre Woodard, JD McCrary, Shahadi Wright Joseph, John Kani şi John Oliver.

Cel de-al nouălea lungmetraj al lui Quentin Tarantino, cu Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino şi Margot Robbie în distribuţie, a înregistrat cel mai bun debut pentru un film al cineastului american. Cu 40 de milioane de dolari încasări în primele trei zile, filmul s-a clasat pe locul secund în box office-ul nord-american.

În plus, filmul a înregistrat cea mai bună primă zi în cinematografe pentru o producţie semnată Tarantino, cu 16,8 milioane de dolari încasaţi vineri.

Acţiunea lungmetrajului scris şi regizat de Quentin Tarantino are loc la finalul anilor 1960 şi este centrată pe un actor al cărui succes e aproape de domeniul trecutului (DiCaprio) şi dublura lui (Pitt). Coincidenţa face ca personajul lui DiCaprio, Rick Dalton, să fie vecin cu cel interpretat de Margot Robbie - Sharon Tate - starletă şi soţia lui Roman Polanski ucisă de secta lui Charles Manson.

„Once Upon a Time... in Hollywood” este primul film pe care Tarantino îl realizează fără ajutorul producătorului Harvey Weinstein. Sony a investit 90 de milioane de dolari în această producţie.

Cel mai de succes film al lui Tarantino este „Django Unchained” (2012), care a debutat cu încasări de 30 de milioane de dolari şi a generat, în final, încasări totale de 425,3 de milioane de dolari. Până în prezent, „Inglourious Basterds” (2009) a cunoscut cel mai bun debut - cu 38 de milioane de dolari -, iar în total a generat încasări de 321,4 de milioane de dolari la nivel global.

În România, filmul va fi lansat pe 16 august.

„Spider-Man: Far From Home”, al şaptelea film al francizei şi al 23-lea Marvel, a coborât un loc în topul nord-american, cu încasări de 12,2 milioane de dolari în al patrulea weekend de la premieră. Filmul îi are în distribuţie pe Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal şi Zendaya, şi a generat încasări totale, la nivel global, de 1,03 miliarde de dolari.

Al patrulea film din franciza animată „Toy Story” s-a clasat pe locul al patrulea, în coborâre o poziţie, după ce, în al şaselea weekend de la premieră, a generat încasări de 9,8 milioane de dolari.

Un loc a coborât în clasament şi filmul de acţiune „Crawl”, regizat de Alexandre Aja, clasându-se pe cinci, după ce, în al patrulea weekend de la debut, a generat încasări de 4 milioane de dolari.

Comedia muzicală „Yesterday”, regizată de Danny Boyle, a coborât pe locul al şaselea, după ce, în urmă cu o săptămână ocupa poziţia a cincea. Filmul a generat, în al cincilea weekend de la premieră, încasări de 3 milioane de dolari.

Filmul fantasy „Aladdin” al lui Guy Ritchie, cu Will Smith în distribuţie, şi-a menţinut poziţia, a şaptea, după al zecelea weekend, în care a generat încasări de 2,7 milioane de dolari. Lungmetrajul este al treilea film Disney care a depăşit anul acesta pragul de 1 miliard de dolari încasări, cu un total global de 1,009 miliarde de dolari.

Comedia de acţiune „Stuber”, regizată de Michael Dowse, a coborât două locuri, până pe opt, cu încasări de 1,67 milioane de dolari în al treilea weekend.

Filmul horror „Annabelle Comes Home”, al şaptelea din Universul Conjuring, a coborât o poziţie, până pe nouă, cu încasări de 1,56 milioane de dolari în al cincilea weekend de la debut.

Topul 10 este închis de comedia „The Farewell”, cu Awkwafina în distribuţie, care a urcat două locuri în top, după ce a generat încasări de 1,55 milioane de dolari în al treilea weekend de la lansare.