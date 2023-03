The Middle Way, sculptură monumentală expusă în mari oraşe din Europa, a fost amplasată la Timişoara pe Bastionul Maria Theresia

Muzeul Naţional al Banatului, în parteneriat cu Fundaţia Herczeg, Fundaţia ”Societatea de Istorie şi Arheologie din Banat” şi cu sprijinul Constructim S.A., prezintă la Timişoara lucrarea monumentală The Middle Way (2014) a sculptorului Bogdan Raţa. Realizată din răşină sintetică, în culoarea roşu Liverpool, sculptura lui Bogdan Raţa are patru metri înălţime şi este vizibilă pe corpul C al Bastionului Maria Theresia. Lucrarea nu a fost bine primită de unii timişoreni, potrivit news.ro.

”Lucrarea The Middle Way a fost prezentată în premieră în programul Moving Monuments, curatoriat de Cosmin Nasui (organizat de Nasui Collection & Gallery), la Independents Liverpool Biennial 2014. În acest context, a fost expusă până în 2016 în faţa clădirii St. George’s Hall în insula muzeelor din Liverpool, parte a Patrimoniului mondial UNESCO. În 2016 sculptura a fost instalată în Piaţa Milenium din Baia Mare, în centrul istoric al oraşului. Un an mai târziu, în 2017, The Middle Way a fost expusă în faţa primăriei din Cascais, în cadrul programului 12 capitole ale creativităţii româneşti, desfăşurat în Portugalia şi organizat de Ambasada României şi ICR Lisabona, iar în 2018 a fost mutată la Porto, în faţa Casei da Música, creaţia celebrului arhitect Rem Koolhaas, devenită unul dintre cei mai puternici poli culturali ai oraşului”, a transmis Muzeul Naţional al Banatului, într-un comunicat de presă.

Sculptura a fost prezentată şi în Ucraina. Ea a fost instalată prima dată în septembrie 2018, în centrul oraşului Kiev, pe bulevardul Taras Şevcenko, iar în anul următor în oraşele Mîkolaiv şi Dnipro.

”La invitaţia Independents Liverpool Biennial 2014 am cioplit sculptura monumentală The Midlle Way, prezentată la bienală în faţa clădirii St George’s Hall, fosta judecătorie a oraşului Liverpool. Supradimensionând o mână ce are atât partea dreaptă, cât şi cea stângă a palmei (vopsită în roşu, culoarea oraşului Liverpool, Capitală Europeană a Culturii în 2008), am intrat în dialog cu atmosfera neoclasică şi funcţia iniţială a clădirii, sculptura făcând aluzie la conceptele de bine - rău, viaţă - moarte, stânga - dreapta, echilibru - expansiune. (...) Amplasarea lucrării The Middle Way pe Bastionul Theresia, în Timişoara, Capitală Europeană a Culturii în 2023, la invitaţia Muzeului Naţional al Banatului, va sublinia ideea de unitate multiculturală a oraşului, sculptura monumentală devenind un pin ce va marca spaţiul urban şi piaţa din faţa muzeului în relaţie directă cu celelalte oraşe şi instituţii din Europa unde lucrarea a fost expusă anterior”, a declarat sculptorul Bogdan Raţa.

Totuşi, lucrarea nu a fost foarte bine primită la Timişoara. Unii timişoreni au comentat pe reţelele de socializare că ”este o palmă roşie a comunismului pe obrazul Timişoarei” sau ”Cea mai ruşinoasă palmă, pusă pe imaginea istorică a Timşoarei!”. Alţii au comentat că ”arată ca nuca în perete acolo. Şi în rest, nu inspiră nimic. Dar acum putem să numim artă orice”.