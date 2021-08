The New York Times a instruit angajații companiei să nu investigheze teoria susținută de Trump privind laboratorul din Wuhan

Un conducător al publicației americane The New York Times (NYT) a instruit angajații companiei să nu investigheze teoria susținută de fostul președinte Donald Trump potrivit căreia coronavirusul a fost scăpat din laboratorul din Wuhan. The Spectator citează doi angajați ai NYT care susțin că nu li s-a permis să cerceteze originile SARS-Cov-2.

„La începutul lui 2020 i-am sugerat unui coordonator editorial că ar trebui să investigăm originile Covid-19. Mi s-a răspuns că este periculos. Exista un curent împotriva publicării oricărui lucru care ar fi putut sugera că SARS-Cov-2 a fost făcut de om sau că a fost scăpat accidental din laborator”, spune unul dintre angajați pentru The Spectator.

Un alt jurnalist spune că teoria legată de laboratorul din Wuhan era considerată „o teorie a conspirației”, adăugând că „simplul fapt că președintele Donald Trump o susține o face de neabordat”.

The Spectator sugerează că investigarea „celui mai important subiect al timpurilor noastre” a fost oprită deoarece, înaintea epidemiei, New York Times a publicat advertoriale care promovau guvernul chinez, în schimbul cărora a primit milioane de dolari de la autoritățile chineze. În 2020, ziarul a exclus articolele pe de site-ul oficial.

Un purtător de cuvânt al New York Times spune că acuzațiile sunt „ridicole”.

NEW - New York Times senior editors instructed staffers not to investigate the origins of #COVID19, according to "two well-placed sources" of The Spectator.https://t.co/bayjnnygRg