The New York Times va renunța, după publicarea unui desen considerat antisemit, la caricaturile politice

Ediția internațională a publicației americane The New York Times nu va mai include caricaturi politice, după apariția, în urmă cu o lună, a unui desen umoristic cu Benjamin Netanyahu și Donald Trump care a fost catalogat drept antisemit, potrivit MEDIAFAX.

Reprezentanții cotidianului american au transmis că se gândesc de aproximativ un an să "alinieze" ediția internațională celei publicate în SUA, care nu mai difuzează caricaturi politice de mai mulți ani.

Decizia va fi pusă în aplicare de la 1 iulie.

În luna aprilie, în ediția internațională a The New York Times a fost publicată o caricatură cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump, care stârnit indignarea comunității evreiești. Premierul israelian a fost reprezentat sub forma unui câine ghid, purtând un colier cu steaua lui David și ținut în lesă de președintele american, orb, purtând o kippa, acoperământ pentru cap purtat de evrei.

Citește și: Șeful OPC Timiș intră la RUPERE după ce DNA a descins la Primăria Timișoara: Au încercat să mă intimideze prin plângeri

Ulterior, reprezentanții cotidianului și-au prezentat scuzele, dar controversele nu s-au stins.

Șeful publicației, A.G. Sulzberger, a decis să deschidă o procedură disciplinară în cazul directorului ediției internaționale, care a ales caricatura artistului Antonio Moreira Antunes. Totodată, acesta a decis să nu mai folosească desene umoristice propuse de o companie străină, așa cum a fost cazul caricaturii controversate.