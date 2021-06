'The Novice', povestea unei studente din comunitatea LGBT este marele câștigător al Festivalului Tribeca 2021

Filmul "The Novice", povestea unei studente din comunitatea LGBT care se alătură echipei de canotaj a universităţii sale, a câştigat joi cea de-a 20-a ediţie a Festivalului Tribeca, care se încheie în acest sfârşit de săptămână, relatează EFE, citat de agerpres.

"The Novice", scris şi regizat de Lauren Hadaway, a câştigat cele trei mari premii - pentru cel mai bun lungmetraj narativ american, cea mai bună actriţă (Isabelle Furhan) şi cea mai bună imagine (Todd Martin).

Festivalul Tribeca a evidenţiat "interpretarea feroce" a actriţei principale, Isabelle Furhan, şi "regia îndrăzneaţă" a lui Hadaway, care a creat "o fereastră viscerală spre o lume nemiloasă"."O cinematografie elegantă şi o coloană sonoră seducătoare completează experienţa, evocând iubirea şi pericolul de a se îndrăgosti; atracţia, drama şi consecinţele sale", notează juriul precizând că debutul regizoral al lui Hadaway, bazat pe experienţa sa personală de canotoare universitară, "anticipează o nouă voce narativă LGBT".Premiul pentru cel mai bun actor i-a revenit lui Matthew Leone pentru interpretarea unui escroc din New York în filmul "God's Waiting Room", regizat de Tyler Riggs.Pentru premiul pentru cel mai bun scenariu juriul a ales comedia "Mark, Mary, and Some Other People', scrisă şi regizată de Hannah Marks, despre povestea unui cuplu de tineri care decid să exploreze căile unei relaţii sentimentale deschise.Cel mai bun film documentarLa secţiunea filme documentare câştigătorul a fost "Ascension", regizat de Jessica Kingdom, explorând "visul chinez", "identitatea Chinei contemporane în relaţie cu propria viziune a consumerismului, inovaţiei şi poziţiei sociale"."Lentila curioasă şi scrutătoare a camerei oferă o calitate hipnotică imaginilor filmului, care cufundă spectatorul în diferenţele sociale marcante şi în modul în care lupta clasei muncitoare scoate la suprafaţă realităţile visului chinez", se arată în comunicatul juriului.Jessica Kingdom a fost de asemenea distinsă cu premiul pentru cel mai bun debut regizoral.La aceeaşi categorie au fost recompensate şi documentarele "The Kids", pentru cea mai bună editare, şi "All Three Sons", pentru cea mai bună imagine.Cel mai bun film străinLa Competiţia narativă internaţională, "Brighton 4th", prezentând povestea unui campion de lupte freestyle georgian care călătoreşte în Brooklyn (New York) pentru a-l ajuta pe fratele său să plătească o datorie făcută la jocurile de noroc, s-a impus la categoria cel mai bun lungmetraj narativ străin.Filmul, "o poveste de supravieţuire interpretată cu sensibilitate şi cu doze egale de frivolitate şi seriozitate", este o coproducţie ruso-georgiană, în regia lui Levan Koguashvili, şi avându-l ca protagonist pe Levan Tediashvili, care în viaţa reală a participat la competiţia de lupte din cadrul Jocurilor Olimpice.Tediashvili a fost recompensat şi cu premiul pentru cel mai bun actor străin pentru interpretarea sa autentică din "Brighton 4th", al cărui scenariu, scris de Boris Frumin, a câştigat premiul pentru cel mai bun scenariu internaţional.Premiul pentru cea mai bună actriţă într-un film străin a fost împărţit de Bassant Ahmed şi Basmala Elghaiesh, protagonistele peliculei egiptene "Souad", regizată de Ayten Amin, care prezintă viaţa unei studente din Egipt, scindată între educaţia sa tradiţională şi relaţiile de socializare pe internet.