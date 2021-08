'The Power of the Dog', cu Benedict Cumberbatch şi Kirsten Dunst în rolurile principale, va fi lansat de Netflix pe 1 decembrie

Lungmetrajul „The Power of the Dog”, regizat şi adaptat de Jane Campion, cu Benedict Cumberbatch şi Kirsten Dunst în rolurile principale, va fi lansat de Netflix pe 1 decembrie, conform news.ro

Filmul are la bază romanul scris de Thomas Savage şi este produs de Jane Campion, Tanya Seghatchian, Emile Sherman, Iain Canning şi Roger Frappier.

Din distribuţie fac parte Jesse Plemons şi Kodi Smit-McPhee.

În primăvara anului 2019, Campion declara: „«The Power of the Dog» este un roman nemaipomenit care merită o viaţă pe marele ecran. Nu m-am putut opri din a mă gândit la poveste. M-a bântuit. Tema masculinităţii, nostalgia şi trădarea sunt un amestec ameţitor. Rareori găseşti o poveste în care temele, acţiunea şi personajele construiesc tensiunea pe măsură ce se dezvăluie unele pe altele şi finalul este satisfăcător şi neaşteptat”.

Este pentru prima dată când ea lucrează cu un personaj principal masculin. „Phil este un personaj carismatic şi complex care îi declară război noii soţii a fratelui lui şi fiului ei adolescent”.

Jane Campion a fost premiată cu Oscar pentru scenariul filmului „The Piano” (1993), pe care l-a şi regizat. Este prima femeie regizor premiată la Cannes cu Palme d’Or. Trofeul i-a fost acordat tot pentru „The Piano”, iar în 2013 a primit Carosse d’Or. Miniseria ei „Top of the Lake” a primit, în acelaşi an, premiul Emmy pentru imagine şi un Glob de Aur pentru cea mai bună actriţă - Elizabeth Moss. Actriţa a fost anunţată, iniţial, pentru rolul principal din „The Power of the Dog”.

Jane Campion a creat, scris şi regizat continuarea, serialul „Top of the Lake: China Girl”, care a fost inclus în selecţia oficială a Festivalului de Film de la Cannes. Regizoarea neozeelandeză va primit în luna octombrie Prix Lumière pentru întreaga activitate.