'The Power of the Dog', regizat de Jane Campion, desemnat cel mai bun film

Pelicula ''The Power of the Dog'', regizată de cineasta neozeelendeză Jane Campion, a câştigat trofeul pentru cel mai bun film duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 75-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit EFE, potrivit Agerpres.

La categoria ''cel mai bun film'' au mai concurat peliculele: ''Belfast'' (regia Kenneth Branagh), ''Don't Look Up'' (regia Adam McKay), ''Dune'' (regia Denis Villeneuve) şi ''Licorice Pizza'' (regia Paul Thomas Anderson).



"The Power of the Dog", un western cu accente noir avându-l drept protagonist pe Benedict Cumberbatch în rolul unui cowboy ameninţător, a primit opt nominalizări la ediţia din acest an a premiilor BAFTA.



La ediţia din 2021, lungmetrajul ''Nomadland'', în regia lui Chloe Zhao, a fost desemnat cel mai bun film.



După ce ediţia de anul trecut s-a desfăşurat în format virtual din cauza pandemiei de coronavirus, gala din acest an a premiilor BAFTA a revenit la formatul obişnuit, găzduită de Royal Albert Hall din Londra şi prezentată de actriţa australiană Rebel Wilson.