Grupul britanic The Rolling Stones a anunţat noile date ale turneului american „No Filter”, care ar fi trebuit să se desfăşoare în 2020, dar a fost amânat din cauza pandemiei, potrivit news.ro.

În total, au fost anunţate 13 show-uri, dintre care trei sunt noi oraşe şi date.

Pe 26 septembrie 2021, va avea loc primul concert din serie, în St. Louis. Turneul va ajunge şi în New Orleans, Los Angeles şi Las Vegas şi se va încheia în Austin, pe 20 noiembrie.

Datele pentru Vancouver, Louisville, Cleveland şi Buffalo nu au putut fi restabilite.

Citește și: Magistrați TB, PRADĂ a `VICLEȘUGULUI` unui ex-judecător ÎNCARCERAT - I-au dat PENSIE DE SERVICIU după GRATII...

„Sunt atât de încântat să revin pe scenă şi vreau să mulţumesc tuturor pentru răbdare. Ne vedem curând!”, a transmis solistul Mick Jagger într-un comunicat. „Din nou pe drum! Ne vedem acolo!”, a spus chitaristul Keith Richards.

Toate biletele cumpărate anterior rămân valabile pentru datele reprogramate. Biletele vor fi puse în vânzare pe 30 iulie.

De la începutul pandemiei, membrii trupei au trimis numeroase mesaje prin care şi-au exprimat nerăbdarea de a reveni pe scenă.

În 2022, The Rolling Stones va marca 60 de ani de la primul concert susţinut. Keith Richards speră să marcheze acest moment pe scenă. „Sper că vom fi toţi acolo. Este ceva ce aştept cu nerăbdare”, spunea el în septembrie 2020.

The Rolling Stones, înfiinţată la Londra în 1962, este una dintre cele mai apreciate formaţii rock din lume. Până în prezent, grupul britanic a lansat 30 albume de studio, care au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de copii pe plan mondial. Între discurile de referinţă se numără „Their Satanic Majesties Request” (1967), „Beggars Banquet” (1968), „Let It Bleed” (1969), „Sticky Fingers” (1971), „Exile on Main St” (1972), „It's Only Rock 'n Roll” (1974), „Tattoo You” (1981), „Steel Wheels” (1989), „Voodoo Lounge” (1994) şi „Bridges to Babylon” (1997).

Trupa este formată din Mick Jagger (voce, chitară), Keith Richards (chitară, voce), Charlie Watts (tobe) şi Ronnie Wood (chitară). Grupul britanic a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1989. Cel mai recent disc al formaţiei, „Blue & Lonesome”, a fost lansat în 2016.