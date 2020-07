The Rolling Stones a lansat single-ul 'Scarlet', înregistrat cu chitaristul Jimmy Page în anii 1970

The Rolling Stones a lansat miercuri single-ul „Scarlet”, înregistrat cu chitaristul Jimmy Page în anii 1970, care va fi inclus în varianta 2020 a albumului „Goats Head Soup”, anunță news.ro.

Albumul „Goats Head Soup 2020” cuprinde setlistul original din 1973, remixat, dar şi demo-uri şi interpretări live, între altele. El va fi relansat pe 4 septembrie.

„Am discutat recent cu Jimmy despre asta la telefon. Vorbeam despre când am făcut piesa. Iar Page îşi aminteşte chiar foarte bine”, a spus solistul Mick Jagger.

Jimmy Page, membru fondator al Led Zeppelin, şi-a amintit că sesiunea de înregistrări a avut loc la subsolul casei „The Wick”.

„Am fost invitat la o sesiune cu Keith (Richards, n.r.). Eu am spus: «Îmi aduc chitara şi voi face solo-urile”.

The Rolling Stones a lansat pe 9 iulie „Criss Cross”, prima dintre cele trei piese inedite incluse în varianta 2020 a albumului „Goats Head Soup”.

The Rolling Stones, înfiinţată la Londra în 1962, este una dintre cele mai apreciate formaţii rock din lume. Până în prezent, grupul britanic a lansat 30 albume de studio, care au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de copii pe plan mondial. Între discurile de referinţă se numără „Their Satanic Majesties Request” (1967), „Beggars Banquet” (1968), „Let It Bleed” (1969), „Sticky Fingers” (1971), „Exile on Main St” (1972), „It's Only Rock 'n Roll” (1974), „Tattoo You” (1981), „Steel Wheels” (1989), „Voodoo Lounge” (1994) şi „Bridges to Babylon” (1997).

În prezent, grupul este format din Mick Jagger (voce, chitară), Keith Richards (chitară, voce), Charlie Watts (tobe) şi Ronnie Wood (chitară). Grupul britanic a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1989. Cel mai recent disc al formaţiei, „Blue & Lonesome”, a fost lansat în 2016.