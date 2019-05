The Rolling Stones a reprogramat datele de concert din turneul No Filter North American

The Rolling Stones a anunţat că a reprogramat datele de concert din turneul amânat "No Filter North American", care va începe pe 21 iunie în Chicago, Illinois potrivit news.ro

Toate show-urile din oraşele amânate anterior au noi date, a anunţat formaţia pe reţelele de socializare.

În plus, un nou concert a fost programat la New Orleans. "Biletele vândute pentru datele iniţiale vor fi valabile", a explicat formaţia într-un mesaj pe Twitter. "Fanii nu sunt nevoiţi să schimbe biletele. Cei care nu pot ajunge la concertul reprogramat pot solicita restituirea banilor accesând contul Ticketmaster".

Biletele pentru concertul de la New Orleans vor fi puse în vânzare pe 31 mai, la ora locală 10.00.

21 iunie - Chicago, IL - Soldier Field

22 iunie - Chicago, IL - Soldier Field

29 iunie - Burl's Creek, ON - Burl's Creek Event Grounds

3 iulie - Washington, D.C. - FedEx Field

7 iulie - Foxboro, MA - Gillette Stadium

14 iulie - New Orleans, LA - Mercedes-Benz Superdome

19 iulie - Jacksonville, FL - TIAA Bank Field

23 iulie - Philadelphia, PA - Lincoln Financial Field

27 iulie - Houston, TX - NRG Stadium

1 august - E. Rutherford, NJ - MetLife Stadium

2 august - E. Rutherford, NJ - MetLife Stadium

10 august - Denver, CO - Broncos Stadium at Mile High

14 august - Seattle, WA - CenturyLink Field

18 august - Santa Clara, CA - Levi's Stadium

22 august - Pasadena, CA - The Rose Bowl

26 august - Glendale, AZ - State Farm Stadium

31 august - Miami, FL - Hard Rock Stadium

Formaţia The Rolling Stones a fost nevoită să-şi amâne turneul american pentru ca Mick Jagger să se recupereze după înlocuirea unei valve cardiace la începutul lunii. Cântăreţul, în vârstă de 75 de ani, a ţinut să-i asigure pe fani de starea sa de sănătate într-un videoclip publicat miercuri.

The Rolling Stones, înfiinţată la Londra în 1962, este una dintre cele mai apreciate formaţii rock din lume. Până în prezent, grupul britanic a lansat 30 albume de studio, care au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de copii pe plan mondial. Între discurile de referinţă se numără „Their Satanic Majesties Request” (1967), „Beggars Banquet” (1968), „Let It Bleed” (1969), „Sticky Fingers” (1971), „Exile on Main St” (1972), „It's Only Rock 'n Roll” (1974), „Tattoo You” (1981), „Steel Wheels” (1989), „Voodoo Lounge” (1994) şi „Bridges to Babylon” (1997). În prezent, grupul este format din Mick Jagger (voce, chitară), Keith Richards (chitară, voce), Charlie Watts (tobe) şi Ronnie Wood (chitară). Grupul britanic a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1989.