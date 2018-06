Jurnaliștii britanici anunță câștigătoarea de la Wimbledon: Jucătoarea a fost pronosticată pentru victorie în urma unui algoritm creat

Jurnaliștii de la publicația britanică The Telegraph au analizat cele mai recente ediții de la Wimbledon pentru a pronostica câștigătoarea probei feminine din acest an, conform The Telegraph.

Surpriza pronosticului jurnaliștilor britanici este americanca Madison Keys, aflată pe poziția 10 în clasamentul WTA.

În efectuarea analizei, jurnaliștii de la The Telegraph au ținut cont de următoarele criterii: vârsta câștigătoarelor, poziția din clasament, dexteritatea, țara de origine și condiția fizică, parametri calculați pentru ultimii 15 ani.

O altă informație interesantă pe care cei de la The Telegraph o fac publică este procentajul șansei de câștig în funcție de mână: jucătoarele de mâna dreaptă au 77.5% șanse să câștige Wimbledon, de altfel, un alt „atu” al lui Madison Keys.

Cele 29 de campionate câștigate la Wimbledon de-a lungul istoriei de jucătoarele americance, ar reprezenta un nou motiv de optimism pentru Madison Keys.