Supriză de proporţii pentru fanii artistului The Weeknd: Mişcare neaşteptată după câştigarea unui premiu Grammy

Cântăreţul canadian The Weeknd, noua senzaţie a muzicii pop-R&B, a lansat vineri un nou album de studio, au anunţat reprezentanţii casei de discuri a artistului, citaţi de AFP.

Acest EP, intitulat "My Dear Melancholy", conţine şase piese. Acesta este primul disc lansat de muzicianul canadian după ce a câştigat un premiu Grammy pentru albumul "Star Boy" în 2018. Muzicianul canadian are în palmares alte două premii Grammy, câştigate în 2016 cu piesa "Earn It" de pe coloana sonoră a filmului "Fifty Shades of Grey" (la categoria "cea mai bună interpretare R&B") şi cu materialul discografic "Beauty Behind the Madness" (la categoria "cel mai bun album urban contemporan").



The Weeknd, un protejat al rapperului canadian Drake, este un cântăreţ care s-a făcut remarcat foarte repede pe scena internaţională în ultimii ani, graţie unor piese de mare succes, precum "Can't Feel My Face" şi "I Feel It Coming", scrie AGERPRES.



El face parte dintre headlinerii celebrului festival Coachella, care este organizat în deşertul californian în fiecare an în luna aprilie pe durata a două weekenduri consecutive, cu acelaşi line-up. Ediţia din 2018 a festivalului va marca revenirea pe scenă a cântăreţei Beyonce, care a născut gemeni în luna iunie a anului trecut.