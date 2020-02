The Weeknd şi Kendrick Lamar, acuzaţi de plagiat

The Weeknd şi Kendrick Lamar sunt acuzaţi de plagiat de un grup muzical din New York. Cei doi rapperi sunt suspectaţi că s-au inspirat pentru piesa ”Pray For Me” dintr-o melodie compusă în 2007 de trupa Yeasayer.

Piesa cântată de Weekend şi Lamar a apărut pe coloana sonoră a peliculei ”Black Panther”, în 2018.

The Weeknd şi Kendrick Lamar au de dat explicaţii pentru asemănările dintre piesa lor ”Pray For Me”, lansată în 2018 şi o melodie a trupei rock experimental Yeasayer.

Rapperii au colaborat pentru ”Pray For Me”, piesa care a ajuns pe coloana sonoră a producţiei ”Black Panther”.

Trupa Yeasayer, din New York îi acuză că piesa este inspirată în unele fragmente din cântecul lor lansat în 2007, ”Sunrise”.

Citește și: BREAKING Peste 3.000 de cetățeni din Italia au intrat în România în ultimele 24 de ore (oficial)

Potrivit documentelor citate de publicaţiile TMZ şi Pitchfork, Kendrick Lamar şi The Weeknd sunt acuzaţi că au folosit ”o prestaţie corală specifică”, din înregistrarea ”Sunrise”. Fragmentul incriminat constă în ”voci masculine care cântă note înalte cu un vibrato viu, cu avânt”.

Cei doi rapperi încă nu au răspuns acuzaţiilor. În calitate de învinuiţi se regăsesc, de asemenea casele de discuri UMG Recording, Interscope Records şi Aftermath Records, ca şi producătorul Doc McKinney şi unul dintre coautorii piesei Adam King Finney.

Membrii grupului Yeasayer, care s-a şi desfiinţat în 2019, au cerut o parte din câştigurile generate de piesa ”Pray for me” dar şi o sumă reprezentând daune.