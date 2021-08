The Weeknd va lansa piesa 'Take My Breath', primul extras din noul său album

Cântăreţul canadian The Weeknd lansează vineri piesa "Take My Breath", primul extras al noului său album de studio care vine la scurt timp după "After Hours" (2020), considerat unul dintre cele mai bune albume ale anului trecut, relatează EFE.

Un mic fragment din cântec poate fi ascultat pe fondul scurtului videoclip pe care The Weeknd l-a postat pe reţelele de socializare, în care se vede titlul piesei suprapus unor imagini de la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 care se desfăşoară în prezent, potrivit agerpres.ro.

Acordurile muzicale, care au răsunat deja într-o piesă publicată săptămâna aceasta şi având mesajul "The Dawn Is Coming" (Răsăritul este aproape), dezvăluie o apropiere de sound-ul electronic al sintetizatoarelor, mai pur decât în ultimele sale compoziţii.

Într-un an lipsit de concerte, artistul pe numele său real Abel Tesfaye a muncit neobosit. El figurează totodată ca protagonist, co-creator, co-scenarist şi producător executiv la "The Idol", un nou serial pregătit de HBO care îi are printre responsabili pe Sam Levinson, creatorul celebrului "Euphoria".

El a fost totodată vedeta recitalului muzical oferit în pauza partidei de anul acesta de pe SuperBowl, un eveniment care a coincis cu lansarea albumului de compilaţii "The Highlights", ce cuprinde marile succese ale artistului din cei zece ani ai săi de carieră.

Printre acestea se numără "Can't Feel My Face"', unul dintre primele sale hituri, dar şi colaborări cu alţi artişti precum "I Feel It Coming" şi "Starboy", ambele cu Daft Punk, sau "Love Me Harder" cu Ariana Grande, triplu disc de platină în Statele Unite şi care a făcut parte din albumul artistei "My Everything" (2014).

Deşi "After Hours" nu a primit nominalizări la premiile Grammy, lucru pe care The Weeknd l-a reproşat public, este considerat unul dintre cele mai de succes albume ale anului trecut datorită unor hituri ca "Blinding Lights", al doilea cântec cel mai ascultat de la lansarea platformei Spotify, după "Shape Of You" al lui Ed Sheeran.