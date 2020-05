Theodor Paleologu, despre eroarea din CV-ul său public: 'Nu știu ce să cred despre această șocantă descoperire'

Theodor Paleologu, fost deputat şi fost ministru al Culturii, reacţionează la dezvăluirile despre precizările greşite din CV-ul său publicat pe site-ul Camerei Deputaţilor. După ce dintr-o discuţie pe Facebook a reieşit că Paleologu nu a fost niciodată conferenţiar universitar, aşa cum este precizat în CV-ul public, fostul candidat al PMP la Preşedinţia România precizează că nu-şi explică această eroare şi va cere explicaţii oficiale de la Camera Deputaţilor.

"Am fost surprins să constat că CV-ul meu de pe site-ul Camerei Deputaților este complet fals în partea consacrată experienței profesionale, în speță celei didactice: nu figurează nici una dintre universitățile la care am predat sau făcut cercetare (Boston College, University of Notre Dame, Harvard University, Deep Springs College, Bard College Berlin etc.), în schimb apar instituții cu care nu am avut nici o asociere (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași) sau la care am predat scurtă vreme (Universitatea Petre Andrei din Iași).

Nu am fost nici referent, nici asistent suplinitor, nici asistent titular, nici lector titular, nici conferențiar titular și nici șef de catedră la universitățile ieșene menționate.

Am fost lecturer la Boston College, postdoctoral fellow la Notre Dame și Harvard, visiting professor la Deep Springs College, assistant professor și program director la Bard College Berlin (ECLA), fellow la Wissenschaftskolleg din Berlin.

Nu știu ce să cred despre această șocantă descoperire. Sper că este o simplă eroare a serviciilor IT ale Camerei Deputaților", scrie Paleologu pe Facebook.

După un scandal de la distanţă între Paleologu şi Funeriu, fostul ministru al Educaţiei a făcea referire la fosta calitate a lui Paleologu de "conferenţiar la Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative. Titul apare în CV-ul public al lui Theodor Paleologu, de pe site-ul Camerei Deputaţilor. Informaţia a fost însă rapid infirmată de Sorin Bocancea, rectorul Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi. Acesta a precizat, într-un comentariu la postarea lui Funeriu, că Paleologu nu a fost niciodată conferenţiar la instituţia pe care o conduce, ci a fost lector, cadru didactic asociat, pentru o scurtă perioadă. Detalii AICI!