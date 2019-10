Theodor Paleologu dezvăluie cum a reacționat când a picat Guvernul Dăncilă: 'În sfârşit a făcut ceva preşedintele Iohannis'

Candidatul Partidului Mişcarea Populară (PMP) la alegerile prezidenţiale, Theodor Paleologu, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Bistriţa, că s-a bucurat şi a băut şampanie în momentul în care a căzut Guvernul Dăncilă prin moţiune de cenzură şi consideră că acesta ar fi "lucrul bine făcut" promis de preşedintele Klaus Iohannis încă de acum cinci ani.

Paleologu spune că celelalte moţiuni de cenzură au fost "gesticulaţie", spre deosebire de ultima, şi că, odată cu căderea acestui guvern, se încheie "ceva ruşinos în istoria României"."Anumite moţiuni erau de ochii lumii, erau gesticulaţie. Parlamentarii ştiu cum e, cu o moţiune de cenzură făcută de ochii lumii, în aşa fel încât să nu fie acceptată de un număr cât mai mare de parlamentari. Asta a fost, în sfârşit, o moţiune pe bune. Vă spun drept, eu m-am bucurat, am băut şampanie când am văzut că a căzut Guvernul Dăncilă. Cum să nu te bucuri că s-a terminat ceva ruşinos, de-a dreptul, în istoria României? Dar, pe de altă parte, mi se pare deplorabil ca o campanie pentru prezidenţiale să fie bruiată de o asemenea criză politică, pentru că noi ar trebui să vorbim despre proiecte pe următorii cinci ani, poate chiar pe următorii 20 de ani", a afirmat candidatul PMP, conform agerpres.ro

Theodor Paleologu apreciază că reuşita moţiunii de cenzură este acel "lucru bine făcut" promis de Klaus Iohannis înainte de a câştiga primul mandat de preşedinte al României.



"Cred că dorinţa de a scăpa de doamna Dăncilă era veche, adică de fapt din momentul în care a fost numită doamna Dăncilă toată lumea şi-a zis: 'domnule, nu se poate cu doamna Dăncilă'. Ştiţi care este chestia? În sfârşit a făcut ceva domnul preşedinte Iohannis. În cinci ani de zile nu poţi să spui că a făcut ceva. Ei, a făcut în sfârşit ceva, a reuşit răsturnarea Guvernului Dăncilă. Că a reuşit el sau de fapt a reuşit Orban, asta este altă chestiune. Domnul Iohannis a fost întotdeauna foarte bun în a-şi asuma reuşitele altora (...). Este acel lucru bine făcut pe care ni-l promitea în 2014, că altceva bine făcut nu cred că se poate menţiona. (...) Păi cine a numit-o pe doamna Dăncilă pentru confortul lui? Preşedintele Iohannis", a spus Paleologu.



În acelaşi timp, candidatul PMP la alegerile prezidenţiale consideră că s-a ajuns într-o situaţie "absolut ridicolă", în care liderul Partidului Pro România, Victor Ponta, să fie "făcătorul de rege".



"Suntem în situaţia absolut ridicolă ca Victor Ponta să fie făcătorul de rege - the king maker. Vă daţi seama? În 2014, ne-am dus la vot, l-am votat pe Iohannis, deşi ştiam cum e, dar avea un mare merit: nu era Ponta - că acesta este cel mai mare merit al lui Iohannis, nu e Ponta. Mă rog, are câteva merite: e înalt, e punctual şi nu e Ponta, cel mai important merit ăsta era, că nu e Ponta. Iar acum am scăpat de Dăncilă şi am dat de Ponta. Fugi de dracul, dai de taică-so, cum e vorba atât de expresivă. Acum, Ponta este cel care trage toate sforile şi toate speculaţiile sunt: oare ce o să facă Ponta în contextul actual? În loc să vorbim despre lucruri serioase, despre Constituţie, despre educaţie, despre lucruri cu adevărat importante", a mai declarat Theodor Paleologu.