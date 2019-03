Theresa May iese șantaj cu Parlamentul Britanic: 'Votăm prezentul acord sau uităm de Brexit'

Premierul britanic Theresa May îşi vede diminuate şi mai mult şansele de a obţine marţi în Camera Comunelor aprobarea acordului privind Brexitul, după ce, în plus faţă de un grup semnificativ de parlamentari din propriul partid conservator, Partidul Democratic Unionist nord-irlandez (DUP) a anunţat la rândul său că se opune acestui acord, considerând insuficiente garanţiile pe care premierul May le-a obţinut din partea Bruxelles-ului privind mecanismul de ''backstop'', transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.

''Recunoaştem că premierul (Theresa May) a făcut progrese limitate în discuţiile sale cu UE. Totuşi, în opinia noastră încă nu au fost înregistrate suficiente progrese'', a declarat un purtător de cuvânt al acestei formaţiuni, ai cărei 10 deputaţi le asigură conservatorilor majoritatea în Camera Comunelor. Conform aceluiaşi purtător de cuvânt, deputaţii DUP vor vota împotriva acordului.

Anterior, vorbind în numele unui grup de circa 80 de deputaţi conservatori eurosceptici, deputatul Bill Cash a declarat că el şi alţi deputaţi jurişti au analizat avizul consilierului juridic al guvernului Geoffrey Cox şi au ajuns la concluzia că documentul convenit luni seară de premierul Theresa May cu Bruxelles-ul ''nu îndeplineşte criteriile stabilite de guvern însuşi'', deşi şefa executivului susţine că a obţinut de la liderii europeni garanţii obligatorii legal care să răspundă preocupărilor britanicilor că prin mecanismul de ''backstop'' privind frontiera nord-irlandeză Regatul Unit riscă să rămână pe termen nedefinit în uniunea vamală europeană.

Potrivit lui Geoffrey Cox, documentul convenit luni de premierul Theresa May cu Bruxelles-ul doar reduce, nu exclude riscul ca Regatul Unit să rămână captiv în uniunea vamală europeană dacă Londra şi UE nu ajung la o înţelegere permanentă care să evite reapariţia unei aşa-numite ''frontiere dure'' între provincia britanică Irlanda de Nord şi Republica Irlanda.

Acordul privind Brexitul, respins de Camera Comunelor în ianuarie din cauza mecanismului de ''backstop'', este supus din nou votului deputaţilor britanici marţi seară. Dacă acordul pică din nou la vot, Theresa May a promis că miercuri va cere Camerei Comunelor să voteze ieşirea din UE fără un acord pe 29 martie. Dacă deputaţii resping şi această variantă, joi ar urma un vot pentru o amânare a Brexitului, care în opinia şefei executivului britanic nu ar trebui să depăşească sfârşitul lunii iunie. O eventuală amânare a Brexitului are însă nevoie şi de acordul liderilor europeni.