Theresa May: Optsprezece ţări expulzează peste 100 de ruşi în cazul Skripal

Premierul britanic Theresa May a declarat luni că 18 ţări au anunţat că expulzează peste 100 de ofiţeri ruşi de informaţii ca măsură de retorsiune faţă de otrăvirea cu un agent neurotoxic a unui fost spion rus pe teritoriul britanic, relatează The Associated Press. Statele Unite, Canada, Ucraina şi 15 state membre UE s-au alăturat Marii Britanii şi au dispus expulzarea unor diplomaţi ruşi acuzaţi că sunt spioni care lucrează sub acoperire diplomatică.

Theresa May a salutat luni, în Camera Comunelor, ”cea mai mare expulzare colectivă de ofiţeri ruşi de informaţii din istorie”. Aceste anunţuri coordonate reprezintă o victorie în încercarea Londrei de a obţine un răspuns internaţional unit faţă de otrăvirea cu un agent neurotoxic a lui Serghei Skrpal şi a fiicei sale Iulia, pe 4 martie, în oraşul englezesc Salisbury. Comportamentul ”tot mai agresiv” al Rusiei reprezintă o ameninţare la adresa securităţii colective a Occidentului, a subliniat şefa Guvernului britanic, anunţă news.ro.