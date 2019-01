TIC-TAC - avertismentul vine din SUA! Orologiul APOCALIPSEI rămâne la 'fără două minute'. Interpretarea oamenilor de știință americani / VIDEO

Orologiul apocalipsei, care simbolizează iminenţa unui cataclism planetar, rămâne la ”fără două minute”, din cauza utilizării informaţiei ca armă, cu scopul de a slăbi democraţiile în lume, au anunţat oameni de ştiinţă americani, care potrivesc orologiul anual, relatează AFP, conform news.ro.

Limba orologiului Bulletin of the Atomic Scientists este tot atât de aproape de miezul nopţii ca în 1953, când Statele Unite şi Uniunea Societică testau o bombă cu hidrogen.

Ea nu s-a mişcat de anul trecut, însă ”acest lucru nu trebuie considerat un semn de stabilitate”, a subliniat joi, într-o conferinţă de presă, Rachel Bronson, directoarea acestei organizaţii din care fac parte experţi în probleme de securitate, înarmare nucleară şi mediu.

Acest instrument a fost creat în timpul Războiului Rece, pentru a alerta cu privire la riscul sfârşitului lumii, care are loc în mod simbolic la miezul nopţii.

Mărturisirile Vioricăi Dăncilă nu l-au convins pe CTP: Povestea fiului, un 'fake news'

În contextul riscului unui război nuclear, accelerării modificărilor climatice şi mutiplicării "fake news" pe post de armă de destabilizare, ”noi am intrat de fapt într-o perioadă pe care o numim noul anromal”, a adăugat ea.

Începutul de dialog angajat de preşedintele Donald Trump cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a permis o scădere a tensiunilor, însă ”situaia rămâne foarte periculoasă”, a continuat Bronson.

Tensiunile dintre Statele Unite şi Rusia rămân ”inacceptabile”, şi nu se întrezăreşte vreun răgaz nici în planul mediului, în contextul în care emisiile de gaze cu efect de seră ”cresc din nou, după ce-au atins un vârf”, a adăugat ea.

Mișcare de ULTIM MOMENT la Guvern - Ce numire face premierul Dăncilă după întâlnirea cu Benjamin Netanyahu

”Acestor lucruri li se adaugă un ecosistem al informaţiei schimbător, care a multiplicat ameninţările”, a continuat ea. Aceste ”fake news" ”generează furie şi disensiune în lume, într-o perioadă în care avem nevoie de calm şi unitate”.

Fostul guvernator al Californiei Jerry Brown, preşedintele Bulletin of the Atomic Scientists, a apreciat, la rândul său, că liderii mondiali nu fac suficient pentru a scădea riscul unui război nuclear.

”Orbirea şi stupiditatea politicienilor şi consilierilor lor este cu adevărat şocantă în faţa pericolului catastrofei nucleare”, a declarat el.

”Noi suntem ca pasagerii Titanicului, nu vedem aisbergul din faţa noastră, dar profităm de mese bune şi muzică”, a avertizat el.

JUST IN: The Doomsday Clock is at 2 minutes to the "apocalyptic" midnight, unchanged from 2018, according to the @BulletinAtomic pic.twitter.com/8son6ff5jj