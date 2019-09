Tichetele de masă cresc la 20 de lei: decizie în Senat

Valoarea nominala a unui tichet de masa creste de la 15 la 20 de lei, a decis miercuri plenul Senatului, cu unanimitatea celor prezenti. Cresterea valorii tichetelor de masa mai trebuie aprobata si de deputati. Daca isi da acordul si Camera Deputatilor, prevederile vor intra in vigoare la data de 1 a lunii urmatoare celei in care legea se publica in Monitorul Oficial. Iniţiatorii spun ca valoarea actuală a unui tichet de masă, de 15,18 lei înainte de impozitare, nu este suficientă pentru a cumpăra o masă de prânz a cărei valoare medie este de 21,4 lei. Peste 2,1 milioane de angajati beneficiaza de tichete de masa.