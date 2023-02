Tiger Woods şi-ar dori să mai joace, dar nu ştie dacă va mai putea

"Dacă aş vrea să joc? Da. Dar nu ştiu dacă voi mai putea. Nu voi disputa un sezon complet, deci trebuie să fiu capabil să-mi aleg turneele. Aşa cum am spus-o anul trecut, vor fi turneele majore şi poate unul sau două în plus. Trebuie să fiu realist cu acest subiect. Dar îmi voi pune toată energia la bătaie în aceste competiţii", a adăugat americanul în vârstă de 47 de ani, câştigător a 15 turnee de Mare Şlem."Planul meu iniţial era să joc, dar rămâne de văzut care va fi anduranţa mea. M-am recuperat bine după accidentare", a adăugat Woods, care a suferit în ultimele două luni de o fasciită plantară, o accidentare legată cu cele suferite în accidentul său de maşină."Cheia este recuperarea mea de pe o zi pe alta. Piciorul meu este într-o stare mai bună decât anul trecut, dar glezna îmi pune probleme. Este un echilibru complex pe care trebuie să-l găsesc", a mai spus el.Woods are în palmares un total de 82 de victorii în circuitul PGA, care îl plasează la egalitate cu deţinătorul recordului istoric, compatriotul său Sam Snead.Grav accidentat la un picior într-un accident rutier produs în februarie 2021, Tiger Woods a jucat din nou abia anul trecut, la Mastersul de la Augusta, unde s-a clasat pe locul 47.El a disputat ulterior alte două turnee majore, PGA Championship, unde s-a retras după trei tururi, acuzând dureri la gambă Openul Marii Britanii de la St. Andrew, unde a abandonat după primele două tururi.