Timişoara priveşte cu încredere spre spectacolul Capitalei Culturale - Vor fi peste 1.000 de evenimente

Timişoara, devenită oficial Capitală Europeană a Culturii în 2023, priveşte cu încredere spre spectacolul impresionant care va urma până în februarie 2024, cu peste 1.000 de evenimente planificate şi cu un mesaj internaţional despre valorile culturale ale municipiului transmis de sutele de diplomaţi şi jurnalişti care i-au fost alături în acest weekend, dar şi de cei până la un milion de vizitatori care sunt aşteptaţi aici în acest an, a declarat, duminică, pentru AGERPRES, primarul Dominic Fritz.

Potrivit acestuia, este un proiect care poate că în urmă cu doi ani li se părea unora nerealizabil, dar în care întreaga comunitate a crezut cu toată tăria.





Dominic Fritz a subliniat că Timişoara are încă multe de arătat şi toată lumea este aşteptată cu braţele deschise.



"Timişoara a transmis cu mult curaj mesajul ei în acest weekend. Au fost trei zile în care am arătat că lucrurile care ne apropie sunt mult mai preţioase decât cele care ne despart. Valorile care au construit acest oraş - inovare, multiculturalitate, diversitate - au fost văzute şi auzite de întreaga Europă. Mii de turişti s-au plimbat pe străzile noastre şi au asistat la spectacolele şi evenimentele pe care le-am pregătit în fiecare cartier al oraşului. Sute de jurnalişti români şi străini vor transmite mesajul nostru mai departe. Zeci de ambasadori şi oficialităţi din oraşele partenere au venit la Timişoara pentru a explora proiecte comune pe care le vom dezvolta în viitor. Şi, bineînţeles, în centrul tuturor este energia extraordinară a timişorenilor fără de care oraşul nu ar fi putut fi Capitală Europeană a Culturii. Tuturor le mulţumesc din toată inima. În spate rămâne munca. În faţa noastră se află un an incredibil, cu peste 1.000 de evenimente planificate. (...) Shine your light, Timişoara", a arătat primarul Dominic Fritz.





În aceste zile, peste 800 de persoane au fost angrenate în organizarea evenimentului, dintre care 500 de voluntari din România, Serbia şi Japonia care au ajutat la buna desfăşurare a evenimentelor, în timp ce sute de forţe de ordine au asigurat liniştea şi siguranţa participanţilor la manifestaţiile publice desfăşurate în aer liber sau indoor.