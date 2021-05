Timothee Chalamet va fi Willy Wonka în musicalul Charlie and the Chocolate Factory

Actorul Timothee Chalamet, cunoscut din filme precum „Call Me By Your Name” şi „A Rainy Day in New York”, va fi Willy Wonka în musicalul pregătit de Warner Bros. despre tinereţea faimosului ciocolatier.

Nu au fost făcute public detalii despre acţiunea filmului, însă producţia va spune începutul poveştii unui bărbat care a pus bazele unei elaborate fabrici de ciocolată. Reprezentanţii lui Chalamet au confirmat pentru Variety că el va cânta şi dansa în acest film.

Cartea pentru copii „Charlie and the Chocolate Factory”, scrisă de Roald Dahl, are în centru un băiat sărac, Charlie Bucket, care câştigă un bilet din aur pentru a vizita cea mai cunoscută şi bine păzită fabrică de ciocolată din lume, condusă de Willy Wonka.

Având în vedere că acţiunea musicalului are loc înainte ca fabrica de ciocolată să fie deschisă, Charlie şi prietenii lui nu vor apărea în „Wonka”.

Rolul Willy Wonka a fost jucat memorabil de Gene Wilder, în adaptarea din 1971, iar în 2005, de Johnny Depp, în filmul regizat de Tim Burton.

Paul King, cunoscut pentru „Paddington” şi continuările acestui lungmetraj, va regiza musicalul. David Heyman, care a lucrat pentru „Harry Potter” şi „Paddington”, va produce „Wonka”, care va avea la bază un scenariu scris de Simon Rich.

Lungmetrajul este programat să fie lansat în cinematografe pe 17 martie 2023.