Tinerii liberali, eveniment major. Ce lideri PNL au fost prezenţi

Tineretul Național Liberal a organizat azi a doua ediție a evenimentului “TNL TECH HUB -Smart Administration”, care a pus accent pe experiențele primarilor liberali din municipii și orașe în care administrația s-a modernizat, pe transparentizarea, simplificarea colectării și cheltuirea responsabilă a banilor publici și pe implementarea de soluții inteligente pentru creșterea mobilității persoanelor.

Printre cei care au vorbit la eveniment s-au numarat presedintele PNL, Ludovic Orban, primarul Cluj Napoca, Emil Boc, si presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru.

"Evenimentul Smart Administration este un eveniment complex, a cărui miză este transformarea reală şi radicală a aparatului administrativ din România, iar ideile puse pe masă sunt fie modele de succes aduse în ţară de administraţiile liberale, fie inovaţii marca TNL. Tehnologia rescrie regulile după care ne desfăşurăm viaţa, la modul practic, iar noi, noua generaţie liberală, vrem efectiv să îngropăm în istorie dosarul cu şină, şi să-l înlocuim cu semnătura digitală sau electronică. Aici nu este vorba de o luptă de idei, ci este o bătălie care trebuie câştigată decisiv şi fără drept de apel pentru oameni, pentru timpul acestora şi pentru a le face viaţa şi cooperarea cu instituţiile publice mai uşoară. Când vom scăpa de acest guvern care ne ţine în epoca de piatră, tehnologic vorbind, iar în România vom avea un Guvern care nu se teme de cetăţeni, vom scăpa şi de reticenţa administraţiei la tehnologie, la interacţiune şi la flexibilizare. Vom digitaliza toate relaţiile dintre mediul public şi cel privat, şi de asemenea relaţiile dintre instituţiile publice, pentru a nu mai ajunge în situaţia de a aştepta 30 de zile un răspuns la un e-mail. Nu avem voie să ezităm, nu ne permitem să dăm înapoi!", a spus Mara Mareş, preşedintele TNL, gazda evenimentului.

"Bucureştiul este foarte departe de ceea ce înseamnă o administraţie inteligentă, în serviciul cetăţeanului. Sistemul de parcări încă se bazează pe parcangii, fie că sunt cei oficiali, angajaţi, fie că sunt cei neoficiali, care practic percep taxe de protecţie. S-au cheltuit 28 de milioane de euro pentru un sistem inteligent de management al traficului, dar sistemul nu funcţionează din lipsa unui contract de mentenanţă şi din cauză că, atunci când primăria a efectuat diverse lucrări publice, a stricat senzorii care măsurau intensitatea traficului. Nu există un plan al reţelelor urbane, iar ca să afli cui aparţine un teren din Bucureşti, durează 1 an de zile. Când se construiesc pasaje, constructorii pornesc la drum cu un plan, iar când sapă găsesc canalizări, cabluri şi reţeaua de metrou, despre care primăria nu ştia.

Sfatul meu pentru voi, tinerii, este să vă implicaţi, pentru că Bucureştiul are nevoie ca de aer de soluţii smart. Implicaţi-vă, intraţi în competiţii pentru funcţii de primari, consilieri locali şi judeţeni. Veniţi cu proiecte serioase. Fiţi siguri că impactul vostru va moderniza localităţile, va aduce soluţii şi va îmbunătăţi viaţa locuitorilor.", a spus Ludovic Orban, preşedintele Partidului Naţional Liberal.

"Avansul tehnologic este fără precedent, iar viteza de evoluţie a tehnologiei este uluitoare. Acest avans a modificat substanţial nu numai decalajul dintre tineri şi părinţi, dar şi dintre tineri şi cei ce iau decizii publice. Deciziile publice nu vin în întâmpinarea aşteptărilor tinerilor. La Cluj, am implementat soluţii de smart governance şi smart mobility, iar obiectivul nostru este să devenim o primărie fără hârtii. Avem deja 76 de proceduri digitale, folosim semnătura electronică şi vom implementa în curând un funcţionar virtual, care să lucreze 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Am construit piste pentru biciclete, am implementat un sistem de transport al elevilor care degrevează traficul, avem 42 de autobuze electice iar până în 2025 vrem ca toate autobuzele din oraş să fie electrice. În acest context, acţiunile prin care daţi şanse tinerilor sunt bune şi pentru România şi pentru Partidul Naţional Liberal. A conta pe tineri astăzi înseamnă a paria pe cartea câştigătoare.", a spus Emil Boc, primarul municipiului Cluj Napoca.