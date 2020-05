Tinerii pasionaţi de securitate cibernetică au timp până pe 8 mai pentru înscrierea în selecţia naţională pentru ECSC 2020 de la Viena

Înscrierile în prima etapă a fazei naţionale de selectare a lotului României, care va participa la Campionatul European de Securitate Cibernetică 2020 (ECSC) din acest an, se vor încheia pe 8 mai, în timp ce preselecţia candidaţilor va avea loc online, în perioada 9 - 10 mai, arată datele Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), potrivit Agerpres.

Pentru faza de preselecţie naţională înscrierile se pot face pe site-ul cybersecuritychallenge.ro, iar la concurs sunt pot participa tineri cu vârsta de până la 25 de ani, pasionaţi de securitate cibernetică.Conform programului etapei naţionale, publicat pe site-ul dedicat, în intervalul 9 mai, ora 12:00 - 10 mai, ora 12:00, va avea loc prima sesiune de calificare (online), iar primii 15 clasaţi din fiecare categorie (juniori/seniori) se vor califica pentru următoarea etapă. De asemenea, în perioada mai - septembrie 2020 vor avea loc participări la competiţii de tip CTF (Capture The Flag), în regim online, iar în luna septembrie va fi organizată o sesiune de training şi testare (bootcamp), timp de cinci zile, cu specialişti din domeniu. Pe parcursul acestei sesiuni, vor fi organizate exerciţii din domeniul securităţii aplicaţiilor web, atacului şi apărării cibernetice, criptografiei, analizei traficului de reţea, reverse engineering şi abilităţi de prezentare.Testarea candidaţilor cuprind o serie de reguli, precum: orice tentativă de atac prin metode de tip Denial Of Service a scoreboard-ului sau a celorlalte servicii va conduce la descalificare; clasificarea câştigătorilor se face după punctajul total la sfârşitul competiţiei naţionale; în caz de egalitate, departajarea se va face după timpul de execuţie a task-urilor.

Potrivit organizatorilor, tinerii interesaţi de dezvoltarea abilităţilor tehnice de profil se pot pregăti pentru Campionatul European de Securitate Cibernetică pe platforma online cyberedu.ro, un spaţiu digital în care se regăsesc majoritatea exerciţiilor propuse în faza naţională şi faza internaţională de la ECSC19 dar şi alte exerciţii construite pentru competiţii de securitate cibernetică internaţionale.



CERT-RO precizează faptul că primii trei clasaţi la sfârşitul etapei online vor primi premii din partea organizatorilor şi a partenerilor.



Informaţii legate de testarea efectivă sunt disponibile la adresa https://www.cybersecuritychallenge.ro/etapa-national/.



Pe de altă parte, iniţiatorul Campionatului European de Securitate Cibernetică, Agenţia Europeană pentru Securitate Cibernetică (European Union Agency for Cybersecurity - ENISA), oferă oportunitatea câte unui concurent din echipele clasate pe primele două locuri la faza finală a #ECSC2020 de la Viena să efectueze un stagiu plătit, de maxim 12 luni, în cadrul Agenţiei.



Sarcinile celor doi stagiari vor veni în sprijinul organizării European Cyber Security Challenge 2021 şi International Cyber Security Challenge 2021, precum şi alte activităţi, în zona operaţiunilor de bază ale ENISA.



La faza finală a competiţiei, organizată la Viena (Austria), fiecare ţară participantă va fi reprezentată de o echipă formată din zece concurenţi, din care cinci în categoria de vârstă 16-20 de ani şi cinci din categoria de vârstă 21-25 de ani.



România a câştigat, în premieră, titlul de campioană europeană la competiţia European Cyber Security Challenge 2019, care a avut loc în perioada 9-11 octombrie, la Palatul Parlamentului din Bucureşti.



Pe podiumul competiţiei, România a fost urmată de Italia şi Austria. Clasamentul final continuă cu: Germania, Marea Britanie, Polonia, Franţa, Estonia, Danemarca, Portugalia, Cehia, Grecia, Spania, Norvegia, Irlanda, Olanda, Elveţia, Cipru, Liechtenstein şi Luxemburg.



Naţionala României, antrenată de expertul în securitate cibernetică Ioan Constantin, din partea Orange România, a fost formată din: Robert Vulpe (căpitan), Robert Dobre, Dragoş Albăstroiu, Ioan Dragomir, Mihai Dăncăescu, Cristian Done, Matei Bădănoiu, Alexandru Top, Tudor Moga şi Mihai Cioată.



Clasarea pe primul loc în ierarhia europeană a experţilor în securitate cibernetică reprezintă o premieră pentru echipa României, după ce, la două dintre ediţiile anterioare ale concursului (2016 - în Germania, la Dusseldorf, şi 2017, în Spania, la Malaga), naţionala noastră s-a clasat pe poziţia a II-a.



Concurenţi din 20 de ţări au participat la ediţia 2019 a competiţiei European Cyber Security Challenge (ECSC), România fiind prezentă cu o echipă formată din 10 tineri.



Pe lista ţărilor care s-au aliniat la startul competiţiei de la Bucureşti s-au aflat: Austria, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Elveţia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, România, Spania, Portugalia şi Marea Britanie. În acelaşi timp, două ţări - Finlanda şi Malta - au fost prezente pe post de observatori ai competiţiei.



European Cyber Security Challange (ECSC) este o iniţiativă a Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor (European Union Agency for Network Internet Security - ENISA) şi face parte din Planul de Acţiune pentru Implementarea Strategiei de Securitate Cibernetică a Uniunii Europene (UE).



Campionatul European de Securitate Cibernetică din acest an va avea loc la Viena (Austria), în perioada 4 - 5 noiembrie.



Calendarul ECSC mai cuprinde organizarea concursului la Praga - în 2021, Norvegia (2022) şi Italia (2023).